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Пили человеческую кровь и ели плоть: в России пара сатанистов созналась в ритуальном убийстве

Пили человеческую кровь и ели плоть: в России пара сатанистов созналась в ритуальном убийстве

pixabay.com

Известно, что убитые тоже увлекались эзотерикой и доверяли сатанистам. Поэтому поехали с ними в лес для совершения обряда.

В России пара сатанистов из Москвы призналась в совершении ритуальных убийств во время жертвоприношений и каннибализме.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Мужчину и его девушку задержали с наркотиками, но в полиции уже знали о вероятной причастности пары к убийствам, ведь об этом ходили слухи среди сатанистов. Якобы об этом своим друзьям признался сам мужчина в состоянии алкогольного опьянения.

Вскоре всплыли подробности жутких преступлений. Злоумышленники сознались в совершении двух ритуальных убийствах. Жертвы с лета 2016-го считались пропавшими без вести.

Известно, что убитые тоже увлекались эзотерикой и доверяли сатанистам. Поэтому поехали с ними в лес для совершения обряда.

© Mash
Mash

"Оба считались пропавшими без вести с 2016 года — для родителей, полиции, волонтеров. Но не для клуба сатанистов — там все знали и даже обсуждали детали", — говорится в сообщении.

Сами же сатанисты рассказали, как выбирали жертв и располагали к себе. Затем приглашали в поход и убивали для ритуала. Они сливали кровь убитых и ели плоть.

Следователи считают, что жертв сатанистов может быть больше.

Напомним, что в Тернополе возник скандал из-за выступления на фестивале "Файне місто" польской группы Batushka. Музыканты вышли на сцену вышли на сцену в черных рясах, а выступление прошло с элементами церковных и литургических обрядов. Мэр города Сергей Надал назвал выступление Batushka антихристианским.

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