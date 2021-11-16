Пили водку зеленого цвета со вкусом ириски: в Казани вечеринка ко дню рождения обернулась трагедией для друзей

Пили водку зеленого цвета со вкусом ириски: в Казани вечеринка ко дню рождения обернулась трагедией для друзей

Молодежь отравилась метанолом.

В столице республики Татарстан – в Казани произошло массовое отравление метанолом среди молодежи. В больницы попали 13 человек в возрасте от 18 до 22 лет.

Об этом сообщила главный токсиколог Минздрава Татарстана Алия Насибуллина, пишет российский ТАСС.

Отмечается, что у всех пациентов в крови обнаружен метиловый спирт в разных концентрациях. По словам потерпевших, 15 ноября они употребляли водку зеленого цвета со вкусом ириски на застолье дня рождения друга.

В результате 10 пациентов находятся с отравлением в больнице в среднем тяжести, трое – в тяжелом состоянии. Одна из пострадавших находится в коме. Якобы у троих пострадавших обнаружили отек зрительного нерва.

По словам Насибуллиновой, как пишут росСМИ, пациенты поступили через 7–8 часов с момента употребления алкоголя, поэтому время было потеряно. Студенты не знали, что в алкоголе яд, и потому не придавали значения первым симптомам.

По факту отравления возбуждено уголовное дело по сбыту товаров, не отвечающих требованиям безопасности.

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