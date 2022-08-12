Пили воду из лужи: в Австралии семья просидела 2 дня в безлюдной пустыне из-за ошибки навигатора

Автомобиль обнаружили в пустыне в 50 км от ближайшего населенного пункта.

Ошибка Google Maps спровоцировала инцидент. Навигационная система завела автомобиль в безлюдную пустыню.

Об этом говорится в сюжете канала 7News.

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Случай произошел в Австралии. Семья из четырех человек отправилась в путешествие из Квинсленда на кроссовере, но не прибыла в пункт назначения. Автомобиль заехал в пустыню, застрял в песке, а мобильная связь исчезла.

Родственники обратились в полицию, после чего организовали масштабную поисковую операцию. Через два дня вертолет спасателей обнаружил застрявший автомобиль посреди австралийской пустыни в 50 км от ближайшего населенного пункта.

Вертолет подобрал водителя и пассажиров и доставил их в безопасное место. Они рассказали, что запасы пищи и воды (в семье была литровая бутылка на всех) у них уже подошли к концу и пришлось даже пить воду из лужи.

Ранее стало известно, что в лагере для транзитных беженцев из Украины возле словацкого города Липтовский Микулаш обеспечивающие порядок военные обнаружили следы бурого медведя. На место визита косолапого вызвали специалистов, установивших фотоловушки.

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