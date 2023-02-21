Пилот некоторое время летел с мертвым коллегой в кабине, думая, что тот шутит

Трагический случай произошел с 57-летним мужчиной, который прошел медицинское обследование всего за четыре месяца до последнего полета.

Пилот посадил самолет в аэропорту Блэкпула (Северо-Западная Англия) с мертвым вторым пилотом на борту. Его коллега все время сидел рядом, но капитан думал, что тот шутит, потому не реагирует на его слова и действия.

Об этом пишет издание ladbible.

"Только когда пилот приземлил самолет, ситуация стала очевидной: пожарная команда аэропорта и сотрудники скорой помощи пытались спасти инструктора, однако, несмотря на все усилия, это не удалось", — говорится в источнике.

Умерший 57-летний мужчина прошел медицинское обследование только за четыре месяца до трагического инцидента и был допущен к полетам.

Он присоединился к путешествию на борту легкого самолета G-BORL над аэропортом Блэкпул, поскольку из-за погодных условий для полета потребовались два пилота.

"Пилот вспомнил, что вскоре после взлета со взлетно-посадочной полосы голова инструктора откинулась назад. Пилот хорошо знал инструктора и думал, что тот разыгрывал его, притворяясь, будто дремлет, он даже подумать не мог, что с его товарищем что-то не так", — говорилось в отчете медиков.

Медицинский департамент Управления гражданской авиации пришел к выводу, что погибший инструктор скончался от острой сердечной недостаточности.

"Во время посадки голова инструктора упала на плечо капитана. И даже тогда он все еще думал, что его разыгрывают", — говорится далее в отчете.

Специалисты будут пересматривать рекомендации по здравоохранению в результате этого трагического события, но добавили, что несчастные случаи, вызванные сердечными заболеваниями, происходят редко.

Добавим, что согласно Кардиологической ассоциации США, люди с группой крови A(II), B(III) и AB(IV) имеют больше рисков получить сердечный приступ.

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