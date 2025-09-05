Пилот отменил рейс из-за эгоистичного поступка пассажира в туалете: что он сделал

Самолет авиакомпании United Airlines

Пилот авиакомпании United Airlines испугался пассажира, который покурил марихуану в туалете, и отменил рейс.

Об этом пишет газета The Mirror.

Самолет должен был вылететь из Сан-Франциско в Мексику. Сначала рейс задержали из-за технических проблем. Уточняется, что это заставило пассажиров забеспокоиться. Тогда один из них решил удалиться в туалет, чтобы покурить марихуану, после чего его сняли с рейса.

Члены экипаж судна были обеспокоены тем, что могли вдохнуть дым от марихуаны. В итоге рейс отменили.

«Я отдал United Airlines 30 лет, я не хочу рисковать на тестировании на наркотики, когда вернусь в Хьюстон», — объявил пилот.

Напомним, пилот вытащил пассажира самолета из туалета со спущенными штанами. Инцидент сопровождался антисемитской риторикой пилота. 20-летний ультраортодоксальный еврей Исроэль Либ из Нью-Джерс, с которым произошел этот неприятный случай в самолете, утверждает, что пилот не только насильно вытащил его из туалета, но и унизил перед всеми пассажирами словами: «Вот как вы, евреи, себя ведете». Пострадавший пассажир подал в суд на авиакомпанию United Airlines.