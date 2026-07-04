Пилот / © pexels.com

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Один скриншот расчетного письма в соцсетях навсегда изменил представление людей о «дорогих» профессиях. В Сети обнародовали реальное состояние капитана Boeing 737 из Майами, чей годовой доход удивил пользователей.

Об этом пишет Lad Bible.

Сумма в платежной квитанции капитана Boeing 737 оказалась настолько впечатляющей, что американские СМИ сразу принялись считать, сколько на самом деле стоит каждый час за штурвалом самолета и через какие жесткие испытания приходится пройти ради этого.

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По информации журналистов, уровень доходов в этой сфере остается высоким, хотя точная сумма зависит от конкретной авиакомпании, опыта и количества налетаемых за год часов. Почасовая ставка опытных пилотов, управляющих крупными реактивными самолетами типа Boeing 777 или Airbus A350, составляет от 360 до 450 долларов.

По данным профильного издания Flying, в среднем пилоты налетают примерно 900 часов в год (около 75 часов в месяц). Это обеспечивает им средний ежемесячный оклад в размере от 27 000 до 33 750 долларов, без учета проходящего между авиарейсами времени. Поэтому опытный пилот американской авиакомпании может зарабатывать около 458 тысяч долларов в год.

Законы США четко ограничивают время в воздухе, чтобы экипаж не уставал. Сама же работа так хорошо оплачивается из-за сложной и длительной учебы. Помимо строгих медицинских осмотров, будущие пилоты должны пройти несколько важных этапов подготовки.

Сначала кандидаты получают лицензию частного пилота, после чего проходят дополнительные курсы полетов по приборам, чтобы получить «Сертификат коммерческого пилота». Этот документ дает право получать деньги за полеты, однако недостаточно для работы на больших пассажирских линиях.

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Зарплата пилота / © соцмережі

Для допуска к масштабным гражданским перевозкам в США обязательна сертификация пилота транспортной авиации (ATP). Она требует не менее 1500 часов налета, а также соответствия строгим критериям количества ночных полетов, рейсов по стране и опыта управления конкретным типом воздушного судна.

Напомним, обычный учебный полет в Швейцарии превратился в драматическую борьбу за выживание после того, как обычная оса спровоцировала отказ двигателя уже через несколько минут после взлета двухместного самолета.

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