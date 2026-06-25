Пилот потерял контроль над собой во время полета: пассажиры описали "ужасный" рейс

Самолет был перенаправлен в Бостон после того, как у пилота произошло нападение

Реклама

Пассажиры рейса Air Canada помогали экипажу во время чрезвычайной ситуации на борту, когда одному из пилотов стало плохо прямо во время полета.

Об этом сообщает ABC News со ссылкой на пассажира, находящегося в самолете.

Речь идет о рейсе AC7664, который выполнял региональный партнер Air Canada - PAL Airlines. Самолет направлялся из Ньюарка, штат Нью-Джерси, в Галифакс в канадской провинции Новая Шотландия.

Реклама

По данным Air Canada, во время полета у капитана произошла неотложная медицинская ситуация. Второй пилот взял управление на себя и перенаправил самолет в Бостон, где он благополучно приземлился.

Капитан после посадки был доставлен в больницу для оказания медицинской помощи.

На борту самолета De Havilland Q400 находился 61 пассажир. В Air Canada заявили, что работают над организацией альтернативных рейсов для всех пассажиров.

Один из пассажиров, Родни Макдональд, летевший вместе с женой и двумя сыновьями, рассказал, что проблемы начались после того, как самолет неожиданно резко дернулся.

Реклама

"В тот момент, когда самолет резко повернул, я понял, что что-то не так, потому что это была не турбулентность. Было ощущение, будто кто-то резко дернул штурвал, и это повторялось снова и снова", - сказал он.

По словам Макдональда, после этого бортпроводница бросилась в кабину пилотов, а впоследствии одного из пилотов вывели в проход самолета.

Пассажир утверждает, что у пилота, вероятно, произошло нападение. По его словам, он вместе с несколькими другими пассажирами помогал удерживать мужчину, пока второй пилот управлял самолетом и вел его на посадку в Бостоне.

"Это было действительно ужасно. Я сидел в первом ряду, а моя семья позади. Я вернулся к ним и тогда понял, что пилот физически не контролирует себя. Не в смысле агрессии, а в том, что было очевидно: он не контролирует свои действия", - рассказал Макдональд.

Реклама

По словам пассажира, ситуация продолжалась около 40 минут. Он отметил, что на борту была дипломированная медсестра, помогавшая координировать действия пассажиров и оказывать помощь пилоту.

Макдональд также похвалил бортпроводников за то, что они сохраняли покой во время инцидента.

После посадки в Бостоне самолет был встречен спасателями. Пассажир добавил, что благодарен за то, что все смогли безопасно покинуть борт.

Напомним, экспилот American Airlines Стив Шайбнер развенчал миф о самых безопасных местах в хвостовой части самолета. Узнайте, от чего зависит выживание во время аварии.

Реклама

Новости партнеров