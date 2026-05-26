Пилот потерял сознание в небе: как экипаж спас лайнер от катастрофы

Самолет авиакомпании Jet2 совершил экстренное приземление из-за сердечного приступа у пилота / © Getty Images

Отдых сотен британских туристов чуть не превратился в трагедию из-за внезапной чрезвычайной ситуации, которая произошла прямо в небе. Пилот пассажирского лайнера потерял сознание во время полета , что повлекло за собой хаос на борту и экстренную смену курса.

Об этом сообщает Metro.

«Свет начал мигать»: что произошло на борту

Инцидент произошел во время выполнения рейса LS1266, следовавшего с испанского острова Тенерифе в Бирмингем. Когда самолет находился на крейсерской высоте более 9 километров, у главного пилота произошел внезапный сердечный приступ. Как уточняет издание Dublin Live , управление воздушным судном немедленно взял на себя второй пилот, начав стремительное понижение для экстренного приземления.

Пассажиры описывают моменты подлинного ужаса. Стюардессы со слезами на глазах бегали по проходу, спрашивая, есть ли среди присутствующих врач. Из-за резкой потери высоты в салоне начал мигать свет, а дети плакали от испуга. В 2:11 ночи самолет благополучно приземлился в аэропорту Франсишку Са Карнейру в португальском городе Порту. Экстренные службы уже ждали взлетной полосы: медики поднялись на борт сразу после приземления и оказывали первую помощь пилоту прямо в кабине экипажа, после чего его срочно госпитализировали.

Тринадцать часов ожидания

После спасения пилота 220 пассажиров ждало новое испытание. Поначалу людям не разрешали выйти из салона самолета больше часа. Впоследствии туристов взорвали в аэропорту, где они провели около 13 часов без надлежащих условий для отдыха. По словам очевидцев, представители авиакомпании отказались предоставить отель, сославшись на то, что размещение обойдется «слишком дорого».

Чтобы доставить людей домой, Jet2 пришлось отправить резервного пилота из Манчестера в Порт. В качестве компенсации за неудобства пассажирам предложили возможность бесплатно перебронировать билеты на любой другой рейс компании в одно из 14 направлений в Великобритании в течение следующей недели.

В самой авиакомпании официально извинились за непредсказуемую задержку. Представители Jet2 подчеркнули, что безопасность пассажиров ни одного мгновения не ставилась под угрозу, а смена курса была единственным правильным шагом из-за резкого ухудшения самочувствия командира экипажа.

