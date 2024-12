Пилот самолета забыл нажать на тормоз в аэропорту: чем это закончилось (фото)

В Кении самолет получил повреждения, врезавшись во флагштоки в аэропорту после того, пилот забыл включить тормоза.

Самолет De Havilland Canada DHC-8-402 был зажат носом между двумя металлическими столбами. В результате столкновения на носовой части самолета образовались сильные потертости и вмятины.

Ошибка произошла в понедельник, 1 декабря, вечером в VIP-павильоне международного аэропорта Джомо Кениатта в Найроби. Несчастье произошло из-за того, что самолет был оставлен без противоколесных упоров и без задействованных тормозов.

DHC-8 является одним из восьми самолетов кенийской бюджетной авиакомпании Jambojet.

Самолет врезался во флагштоки / Фото: Jam Press

Об этом говорится в заявлении авиакомпании: "Jambojet хочет подтвердить инцидент, произошедший с одним из наших самолетов во время планового ночного технического обслуживания. Во время стоянки самолет выкатился из рампы и столкнулся со столбом, в результате чего получил повреждение носовой части. Мы хотим сообщить, что во время этого инцидента никто из наших сотрудников не пострадал. Наша команда усердно сотрудничает с органами власти, чтобы расследовать этот вопрос и обеспечить все необходимые меры для предотвращения повторения инцидента. Безопасность остается нашим главным приоритетом, и мы продолжаем соблюдать самые высокие стандарты во всех наших операциях. Самолет был отстранен от полетов до выяснения обстоятельств. Мы ожидаем, что из-за этого инцидента будут некоторые перебои в полетах, а пострадавшие гости будут уведомлены об этом напрямую. Мы извиняемся за причиненные неудобства и подтверждаем нашу приверженность безопасности наших сотрудников и клиентов".

Самолет врезался во флагштоки / Фото: Jam Press

Напомним, недавно в аэропорту столкнулись четыре самолета. Суда подверглись двум отдельным столкновениям в один и тот же день.

