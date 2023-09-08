Пилот, выжил в прошлом году, застряв на Амазонке на 13 дней, погиб во второй авиакатастрофе

В 2022 году он пропал в тропических лесах Амазонки после того, как его самолет врезался в деревья.

Бразильский пилот, выживший в джунглях Амазонки после авиакатастрофы в прошлом году, скончался в результате второй авиакатастрофы. Ему было 38 лет.

Об этом пишет CNN.

По данным властей, Отавио Аугусто Муньос да Силва разбился в городе Пакарайма, в лесной зоне.

Мужчина был пилотом частного самолета. Трагедия произошла 28 августа. В пятницу, 1 сентября, его сестра сообщила об исчезновении брата.

В тот же день были начаты масштабные поисковые работы и тело мужчины было найдено. Двоюродный брат пилота Александр Муньос сообщил местным СМИ, что тело мужчины было под водой долгих пять дней, прежде чем его нашли мертвым.

Семья также рассказала, что он много работал на воздушном такси, перевозя пассажиров в районе Боа-Виста.

Отавио Аугусто Муньос да Силва / Фото: Jam Press

Эта трагическая смерть наступила только год спустя после того, как он разбил свой самолет в сентябре в 2022 году. Отавио пилотировал частный самолет, когда судно перегрелось и двигатель перестал работать. Затем Муньос да Силва попытался усадить свой самолет в реке, но в результате застрял в кроне дерева.

Пилот провел долгие 13 дней, гуляя по густому лесу, прежде чем его нашли.

Он нашел реку в джунглях и пошел по ее течению, когда 27 сентября его заметило проплывавшее мимо судно.

Его самолет был обнаружен через два дня.

Оправившись после катастрофы, Муньос да Силва вернулся в воздух и продолжил свою работу, что привело к его гибели.

Пилота похоронят в его родном городе Лондрине, штат Парана.

Гражданская полиция начала расследование смертельного инцидента.

Напомним, во время кесарева сечения хирурги забыли внутри женщины инструмент размером с тарелку. Она страдала от боли 1,5 лет.

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