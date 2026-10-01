"Пилотов не было на местах": пассажир Flydubai рассказал, как ему удалось обезвредить нападающего и выровнять самолет

Самолет / © Reuters

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Израильский пассажир, который помог обезвредить нападающего на борту самолета Flydubai, рассказал, как он проник в кабину пилотов. Он оттащил подозреваемого от системы управления, а затем помог стабилизировать самолет, резко терявший высоту.

Об этом пишет The Times of Israel.

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Как удалось обезвредить террориста

Встречаясь с израильским премьером Беньямином Нетаньяху в аэропорту Бен-Гурион по возвращении в Израиль, пассажир Янов Хаюн рассказал, что он и еще один человек силой проникли в кабину пилотов. Там раненый пилот лежал у дверей.

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«Когда я зашел, то увидел террориста за штурвалом между двумя креслами. Пилотов на своих местах не было», — рассказал он.

По словам Хаюна, он схватил нападающего, удерживал его и сначала вытащил из кабины.

На вопрос Нетаньяху, что делал нападающий, Хаюн ответил: «Он пытался сломать органы управления, чтобы вывести самолет из строя».

Пассажир рассказал, что позвал других израильтян на борту, чтобы они помогли удерживать мужчину, а затем вернулся в кабину, когда самолет начал резко наклоняться.

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«Я снова прыгнул туда, схватил штурвал и начал тянуть его на себя», — сказал он.

Хаюн отмечает: он знал, что нужно делать, поскольку «смотрит Mayday» — канадский документальный сериал, посвященный авиакатастрофам.

«Самолет начал немного выравниваться, а потом пилот сказал мне, что дальше он берет управление на себя», — рассказал Хаюн.

Инцидент с самолетом Flufubai — последние новости:

На борту рейса Flydubai из Дубая в Тель-Авив один из пилотов получил ножевое ранение, после чего самолет резко начал терять высоту. Пассажиры и члены экипажа вмешались и помогли остановить нападающего, а борт совершил экстренную посадку в Саудовской Аравии. Сначала распространялась версия, что между пилотами могли быть россиянин и украинец, однако израильские СМИ сообщили, что нападающим был второй пилот из Омана, а капитан — гражданин ОАЭ. По данным источников, самолет в минуту потерял около 4200 метров высоты. Обстоятельства инцидента расследуют.

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Flydubai временно приостановила все рейсы в Израиль и Израиль после инцидента на рейсе FZ1073, который 30 сентября следовал из Дубая в Тель-Авив. Решение было принято в координации с соответствующими органами на время расследования происшествия. Пассажирам, чьи поездки были отменены, авиакомпания обещает помочь с альтернативными вариантами перелета.

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