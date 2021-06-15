Пилотов в Минске заставляли сказать на камеры, что самолет посадили добровольно — директор Ryanair

Пилотов заставляли развернуть борт в Минск, угрожая тем, что как только самолет пересечет границу с Литвой, то сразу сорвется.
К пилотам Ryanair после принудительной посадки в Минске зашли неизвестные и требовали сказать на камеру, что самолет посадили добровольно. Однако экипаж отказался сказать это.
Об этом рассказал генеральный директор Ryanair Майкл О'Лири, сообщает The Irish Times.
По его словам, пилотов заставляли развернуть борт в Минск, угрожая тем, что как только самолет пересечет границу с Литвой, то сразу сорвется.
Директор компании рассказал, что пилоты просили Минск предоставить связь с центром управления Ryanair в Варшаве, но им сказали, что Ryanair не отвечали на телефонные звонки, было "абсолютной ложью".
"Капитану не было прямо предписано это делать (сделать посадку в Минске — ред.), но у него не осталось ни одной альтернативы", — отметил Майкл О'Лири.
Напомним, 24 мая самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, с помощью истребителя заставили сесть в Минске. С борта сняли оппозиционного журналиста Романа Протасевича и его подругу Софию Сапегу. Оба сейчас держат в минских тюрьмах.
Позже саммит государств Евросоюза принял запрет белорусским авиакомпаниям осуществлять рейсы в ЕС и полеты над территорией Евросоюза, а также рекомендовал европейским перевозчикам отказаться от полетов в воздушном пространстве этой страны.
В свою очередь, белорусская авиакомпания "Белавиа" отменила рейсы в города 21 стран мира, а также рейсы в обратном направлении.