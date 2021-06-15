Пилотов в Минске заставляли сказать на камеры, что самолет посадили добровольно — директор Ryanair

Пилотов заставляли развернуть борт в Минск, угрожая тем, что как только самолет пересечет границу с Литвой, то сразу сорвется.

К пилотам Ryanair после принудительной посадки в Минске зашли неизвестные и требовали сказать на камеру, что самолет посадили добровольно. Однако экипаж отказался сказать это.

Об этом рассказал генеральный директор Ryanair Майкл О'Лири, сообщает The Irish Times.

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По его словам, пилотов заставляли развернуть борт в Минск, угрожая тем, что как только самолет пересечет границу с Литвой, то сразу сорвется.

Директор компании рассказал, что пилоты просили Минск предоставить связь с центром управления Ryanair в Варшаве, но им сказали, что Ryanair не отвечали на телефонные звонки, было "абсолютной ложью".

"Капитану не было прямо предписано это делать (сделать посадку в Минске — ред.), но у него не осталось ни одной альтернативы", — отметил Майкл О'Лири.

Напомним, 24 мая самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, с помощью истребителя заставили сесть в Минске. С борта сняли оппозиционного журналиста Романа Протасевича и его подругу Софию Сапегу. Оба сейчас держат в минских тюрьмах.

Позже саммит государств Евросоюза принял запрет белорусским авиакомпаниям осуществлять рейсы в ЕС и полеты над территорией Евросоюза, а также рекомендовал европейским перевозчикам отказаться от полетов в воздушном пространстве этой страны.

В свою очередь, белорусская авиакомпания "Белавиа" отменила рейсы в города 21 стран мира, а также рейсы в обратном направлении.

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