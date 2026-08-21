Пилоты Airbus заснули во время рейса со 153 пассажирами: детали жуткого инцидента

Самолет Airbus / © pixabay.com

Реклама

Два пилота Airbus A320 авиакомпании Batik Air заснули во время рейса из Кендари до, из-за чего самолет со 153 пассажирами 28 минут не отвечал диспетчерам и отклонился от заданной траектории.

Об этом говорится в финальном отчете Национального комитета по безопасности на транспорте Индонезии (KNKT) . На борту Airbus A320 PK-LUV также находились четыре бортпроводника.

Реклама

Как пилоты потеряли связь с диспетчерами

Рейс BTK6723 был обратной частью маршрута Джакарта-Кендари-Джакарта. После набора высоты командир попросил второго пилота разрешить ему отдохнуть. Проснувшись, он спросил напарника, хочет ли тот поспать, но услышал отказ. После короткого разговора командир снова заснул.

Реклама

Второй пилот некоторое время одновременно исполнял обязанности управляющего самолетом пилота и контролирующего полет пилота. После контакта с диспетчерским центром Джакарты он уснул. Самолет продолжал лететь на автопилоте по последнему заданному курсу, однако отклонился от нужной траектории.

Диспетчеры несколько раз вызывали экипаж, а также просили другие самолеты связаться с BTK6723. Ответа не последовало 28 минут. Командир проснулся, увидел отклонения от маршрута, разбудил второго пилота и восстановил связь с диспетчерами. После этого рейс продолжился и завершился посадкой в Джакарте.

Почему формальная проверка не обнаружила усталость

KNKT установил, что перед полетом второй пилот сообщал о ненадлежащем отдыхе, а его сон перед утренним рейсом несколько раз прерывался. В то же время медицинская проверка перед вылетом охватывала артериальное давление, пульс и тест на алкоголь, но не позволяла по достоинству оценить усталость.

В финальном отчете KNKT также отмечено, что самооценочный чеклист IMSAFE и медицинские осмотры перед первым рейсом дня сочли неэффективными для выявления усталости пилотов. Следователи указали на нехватку детализированных инструкций по управлению усталостью и нечеткие правила проверки кабины.

Реклама

«На основании этих событий следователи пришли к выводу, что сон пилотов во время полета, скорее всего, считали распространенным способом компенсировать недостаток сна перед дежурством. Такая практика не отвечала рекомендациям по управлению усталостью, описанным в AC 120-08», — говорится в заключении KNKT.

По заключению комитета отсутствие детальных процедур проверки кабины привело к ее ненадлежащему выполнению, поэтому экипаж не обнаружил, что пилот заснул.

Что Batik Air изменила после инцидента

В отчете зафиксировано, что Batik Air напомнила экипажам о необходимости надлежащего отдыха перед ранними рейсами, усилить бдительность и выполнять проверки кабины и салона по установленным процедурам.

Авиакомпания также дополнила процедуры применения чеклиста IMSAFE подробными правилами для оценки физического и психологического состояния всех членов экипажа. Если работник считает себя неготовым к полету, он может сообщить об этом руководителю и быть уволен от выполнения рейса.

Реклама

Отдельно Batik Air уточнила процедуру периодических проверок кабины: их должны проводить не реже каждые 30 минут. KNKT признал эти меры релевантными для повышения безопасности, однако отметил, что часть вопросов требует дополнительного урегулирования.

Поэтому комитет рекомендовал авиакомпании ввести более подробную программу управления усталостью с рекомендациями относительно необходимой продолжительности сна и обязательным планированием сна перед дежурством.

Новости партнеров

Новости партнеров