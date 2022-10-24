Пилоты истребителя, упавшего на дом в Иркутске, потеряли сознание в воздухе от азота — росСМИ

Российские СМИ со ссылкой на экстренные службы пишут, что причиной падения истребителя Су-30 на жилой сектор в Иркутске могла стать потеря сознания пилотов в воздухе.

Российские пилоты истребителя Су-30 потеряли сознание в воздухе из-за остатка азота в кислородных баллонах, поэтому не смогли отвести падающий самолет от жилого сектора Иркутска.

Об этом сообщает российское пропагандистское издание "РИА Новости" со ссылкой на представителя экстренных служб.

"Пилоты Су-30 не смогли увести падающий самолет от жилого сектора Иркутска из-за потери сознания в полете. Причиной гибели экипажа Су-30, который упал на жилой дом в Иркутске, мог стать остаток азота в кислородных баллонах",- рассказали изданию в экстренных службах.

Также российское СМИ отмечает, что следственный комитет РФ назвал две основные версии крушения Су-30 в Иркутске: отказ техники и ошибка пилотирования.

По делу назначены химические и судебно-медицинские экспертизы, произведена выемка летно-технической документации на воздушное судно.

Падение военного самолета в Иркутске

В российском Иркутске истребитель Су-30 врезался в двухэтажный дом. Сразу несколько местных жителей сняли с разных ракурсов момент, как самолет камнем падает на землю. В результате аварии оба пилота погибли. Российские экстренные службы утверждают, что истребитель Су-30 разбился якобы во время испытательного полета.

Во время падения самолета, на площадке, вблизи соседнего дома, играли дети.

Крутое пике: еще один истребитель "приземлился" на дом в российском Иркутске

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