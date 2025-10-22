Пилоты совершили аварийное приземление "через стук в дверь": что на самом деле происходило на борту

Самолет совершил аварийное приземление из-за поломки устройства связи с экипажем / © pexels.com

Реклама

Рейс американской авиакомпании American Airlines был вынужден совершить аварийную посадку в штате Небраска вскоре после взлета. Причиной стало то, что пилоты ошибочно решили, что кто-то пытается ворваться в кабину и захватить самолет. На самом же деле, в дверь стучали бортпроводники, пытавшиеся связаться с пилотами из-за неисправности внутренней связи.

Об этом пишет New York Post.

Утрата связи и паника в воздухе

Инцидент произошел поздно вечером в понедельник, 20 октября, с рейсом American Airlines 6469, следовавшим из аэропорта Омахи в Лос-Анджелес. Менее чем через 40 минут после вылета самолет резко повернул вспять.

Реклама

Как пояснил представитель авиакомпании, причиной «саги» стала неисправность внутренней системы связи (интерфона), из-за чего экипаж в салоне внезапно лишился контакта с пилотами. Пилоты, в свою очередь, слышали в кабине только статический шум и, когда стюардессы начали стучать в дверь кабины, чтобы привлечь внимание, решили, что это попытка захвата самолета.

Они немедленно развернули самолет Embraer ERJ 175 и совершили аварийную посадку в аэропорту Эппли-Филд в Омасе. По данным Федерального управления гражданской авиации (FAA), причиной оглашения чрезвычайной ситуации стало то, что «пилот не мог связаться с экипажем салона».

Прощение капитана и прибытие полиции

После успешной посадки пассажиры, записывавшие события на видео, стали свидетелями того, как на борт самолета поднялись правоохранительные органы. Лишь после этого выяснилось, что имела место банальная ошибка, вызванная технической неисправностью.

"Выяснилось, что возникла проблема с системой внутренней связи, а экипаж просто стучал в дверь кабины", - говорится в заявлении FAA.

Реклама

Капитан самолета сразу же извинился перед пассажирами из-за громкоговорителя за путаницу и задержку.

«Мы не были уверены, не происходит ли что-нибудь с самолетом, поэтому мы возвращаемся сюда. Это займет немного времени. Мы должны выяснить, что происходит», - сообщил пилот, по словам пассажиров.

К моменту инцидента самолет пролетел лишь около 65 километров с запланированного маршрута, который составлял более 2000 километров.

Напомним, пассажиры рейса CA139 авиакомпании Air China, следовавшего из Ханчжоу (Китай) в Сеул (Южная Корея), пережили чрезвычайную ситуацию . Во время полета в верхнем багажном отсеке вспыхнула литиевая батарея из ручной клади. Пилоты совершили аварийное приземление.