Пионтковский об уничтожении американского дрона: "Бандитское детство Путина проявилось"

Оппозиционер отметил, что на внешнеполитическое поведение России накладывается биография ее президента.

Российский оппозиционер и публицист Андрей Пионтковский прокомментировал инцидент над Черным морем, когда российские истребители Су-27 повредили американский беспилотник MQ-9 Reaper.

Об этом сообщает "24 канал".

Пионтковский отметил, что это не странный инцидент для государства (РФ), которым руководят преступники. Он объяснил, что вся лексика президента России Владимира Путина, образ жизни и политическая философия – это "власть уголовника и чекиста".

Оппозиционер выделил два этапа жизни главы Кремля, которые образуют такую удивительную смесь. Так, публицист сказал, что до 18 лет Путин был бандитом из петербургских дворов, а последующие 30 лет – мелким чекистским офицером.

Пионтковский убежден, что такая биография российского диктатора и накладывается на внешнеполитическое поведение России.

Оппозиционер отметил, что инцидент со сбитием российскими истребителями американского беспилотника над Черным морем является проявлением бандитского детства хозяина Кремля.

"Это бандитское детство Путина проявилось над Черным морем", – сказал Пионтковский.

Напомним, как стало известно 14 марта, два российских истребителя Су-27 попытались перехватить разведывательный дрон США MQ-9 Reaper в небе над Черным морем. Беспилотник в международном воздушном пространстве проводил рутинную операцию. Попытка истребителей РФ была очень непрофессиональной и один из самолетов повредил винт дрона. Американцам пришлось затопить свой БПЛА.

На следующий день в Госдепартаменте США заявили, что столкновение российского истребителя с американским дроном, вероятно, было непреднамеренным со стороны России.

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