Пионтковский объяснил отмену пресс-конференции Путина: в бункере непростая ситуация

Президенту РФ и его окружению сейчас не до общения с "глубинным народом".

Президент России Владимир Путин отменил ежегодную итоговую пресс-конференцию, поскольку сейчас его больше волнует другая проблема - как сохранить свою жизнь и власть.

Об этом рассказал российский публицист и социолог Андрей Пионтковский в интервью на Youtube-канале ТСН.

"Ему нечего сказать. Он лидер страны, которая терпит военное поражение. В "бункере" сложилась очень непростая ситуация. Они все одинаково, как и Путин, ненавидят Украину, не скрывают свое желание уничтожить украинское государство и народ. Но сейчас эта задача отступила у них на второстепенный план. Сейчас они заняты важной другой личной проблемой - как удержать власть, собственность и жизнь? А это одно и то же для них... Все они уже объявлены военными преступниками", - подчеркнул Пионтковский.

Эксперт отметил, что Запад сегодня все больше ужесточает позицию по России:

"Два дня назад на заседании "Большой семерки"... впервые не вообще о военных преступлениях было сказано, а Путин был назван военным преступником, который должен понести наказание. Под этим торжественно подписались все лидеры семи индустриальных демократических государств".

По его словам, эта проблема боольше всего волнует сейчас российскую верхушку - как удержать власть и сохранить жизнь.

"В этой обстановке не до публичных объяснений со своим "глубинным народом". Тем более, что ему рассказать? Об еще одной перегруппировке, жесте доброй воли, непростом решении и так далее?" - добавил Пионтковский.

Напомним, президент России Владимир Путин решил отменить свои традиционные предновогодние мероприятия.

В частности, речь идет об отмене ежегодной пресс-конференции и хоккейного матча, который накануне Нового года проходит на Красной площади.

Кроме того, в конце 2022 года не будет проводиться традиционное послание президента РФ Федеральному собранию. В Кремле допускают, что публичное мероприятие с Путиным может состояться уже в 2023 году.

По данным российских СМИ, в Кремле боятся новых диверсий со стороны Украины перед выступлением Путина.

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) считают, что Владимир Путин рассчитывал во время обращения к Федеральному собранию объявить о победе в войне с Украиной, однако отступление войск РФ испортило его планы. В ISW допускают, что президент России все еще ждет и надеется произнести грандиозную победную речь в 2023 году или откладывает момент, когда ему придется признать поражение.

Читайте также: