Пионтковский объяснил заявление НАТО о "готовности к конфронтации с Россией"

НАТО может вступить в открытый военный конфликт с Россией в случае попыток Кремля атаковать конвои с техникой для Украины.

Такое мнение высказал в эфире канала "Freeдом" российский политолог и публицист Андрей Пионтковский, комментируя заявление высокопоставленного чиновника Альянса Роберта Бауэра о готовности к "прямой конфронтации с Россией".

"Готов - не означает, что завтра начнет конфронтацию. Разные угрозы раздаются от кремлевской пропаганды - "из московских гостиных", как любит говорить военная преступница Симоньян. Ядерным шантажом они уже меньше занимаются. Им объяснили, что в этом случае Путина просто убьют, а страны НАТО огневым воздействием уничтожат всю российскую группировку", - отметил политолог.

По его словам, сейчас в Кремле "все время грозят атаковать конвои военной техники, направляемые в Украину".

"Но им объяснили, что даже если осколок российской бомбочки упадет на территорию страны НАТО, это будет означать автоматическую активизацию 5-й статьи устава. И тогда пропагандистский нарратив "мы сражаемся со всем НАТО" превратится в реальность. Какие-то 26 "Хаймерсов", поставленные весной в Украину, переломили стратегическую ситуацию в войне и позволили Украине перехватить необратимую стратегическую инициативу. А что будет, когда против России будут сотни "Томагавков", десятки самолетов F-16, F-35? Это и есть готовность НАТО", - объяснил Пионтковский.

Напомним, глава военного комитета НАТО адмирал Роберт Бауэр заявил, что Альянс готов к прямой конфронтации с Россией. Он отметил, что стратегические цели РФ выходят за пределы Украины, учитывая, что Москва намерена восстановить Советский Союз. При этом угрозу ядерной войны Бауэр оценивает скептически, заявляя, что не считает российского президента Владимира Путина безумным.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил мнение о том, что риск применения ядерного оружия Россией невелик. Впрочем, отмечает он, "ядерная риторика" Кремля безответственна и опасна.

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