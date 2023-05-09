Пионтковский прогнозирует последний парад российского "победобесия" 9 мая: что будет после

Оппозиционер считает, что после победы Украины в войне россияне будут отмечать 8 мая День памяти и примирения, как в Европе.

Российский оппозиционер Андрей Пионтковский убежден, что парад в Москве 9 мая 2023 года станет последним "победобесием" в России.

Об этом Пионтковский сказал в эфире "24 канала".

Оппозиционер считает, что после победы Украины в войне для россиян все изменится. В частности, в РФ больше не будет так называемого "Дня победы", вместо этого начнут отмечать 8 мая День памяти и примирения, как это происходит в Европе.

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"Это действительно последний парад российского "победобесия". Думаю, после победы Украины у россиян произойдет переосмысление. Как в Европе, они будут отмечать 8 мая день памяти погибших во Второй мировой войне. Парадов с лозунгами: "Мы можем повторить" больше не будет", – рассказал Пионтковский.

Кроме того, он считает, что на парад 9 мая в этом году президент России Владимир Путин решил пригласить лидеров других стран, чтобы якобы защитить себя. Оппозиционер отметил, что это "остроумный замысел – обложиться заложниками, как настоящий террорист".

Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о праздновании 9 мая Дня Европы. Он предложил установить 8 мая Днем памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне.

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