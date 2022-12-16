Пионтковский рассказал, как Путин реагирует на публичные унижения

Президента России Владимира Путина публично унизили на двух саммитах, после чего кремлевский лидер принял пакет "самоубийственных" решений.

Об этом рассказал российский публицист и социолог Андрей Пионтковский в интервью на Youtube-канале ТСН.

"Примерно после Харьковского наступления, до Херсона, он уже попал в такую ситуацию, что любой шаг ухудшал его положение. Еще одна его черта проявилась - он делает самоубийственные шаги после того, как претерпевает некое публичное унижение", - заявил эксперт.

Пионтковский напомнил, что в сентябре-октябре было два саммита - Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде и Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Астане.

"В Самарканде на саммите ШОС его публично "выпороли" Си и Моди. Они на глазах всего мира читали нотации, что так себя не ведут люди в 21 веке, особенно недопустим ядерный шантаж. Ядерный шантаж вызвал резкую реакцию не только США, но и Китая, и Индии. А затем он поехал в Астану. Там помельче были коллеги, так называемый саммит СНГ, но там он даже большим унижениям подвергся. Совершенно казалось бы верные вассалы Рахмон и Бердымухаммедов говорили - Владимир Владимирович, что же вы продолжаете вести себя с нами как с союзными республиками. Мы же давно уже никакие не союзные республики", - напомнил он.

По словам публициста, Путин, "униженно вернувшись в Москву, принял пакет самоубийственных решений".

"Это мобилизация, которой он все время избегал и опровергал. Он понимал, ему докладывали, какое это вызовет отношение в обществе. Там же в эти же дни так называемый "референдум" и аннексия четырех областей... В те же дни он взорвал оба "Северных потока", "наказав" Запад - газ он им не будет давать. Нет у него хороших шагов", - отметил Пионтковский.

Ранее российский публицист Андрей Пионтковский рассказал, почему президент РФ Владимир Путин отменил ежегодную итоговую пресс-конференцию. По его словам, в "бункере" сложилась очень непростая ситуация, а окружение Путина занято важной личной проблемой - как удержать власть, собственность и жизнь.

Пионтковский также считает, что Путин пытается выдать поражение в войне с Украиной за победу, чтобы "продать" ее россиянам.

Кроме того российский социолог отметил, что Запад не заинтересован в переговорах с Путиным и намерен поддерживать Украину до победы.

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