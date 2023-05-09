Пионтковский уверен, что скоро Пригожина убьют: кто и почему хочет его смерти

Политолог и публицист Андрей Пионтковский предположил, что главу ПИК "Вагнер" Евгения Пригожина могут скоро убить спецотряды министра обороны РФ Сергея Шойгу и начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова.

Об этом Пионтковский написал в телеграмм-канале.

Причиной он называет, что Пригожин нацелился на "святое" место главы Кремля Путина.

"Пригожин участвует в кастинге нового "фюрера" для русского народа. Бесспорно, он выигрывает этот кастинг у Путина в глазах так называемого патриотического сообщества. Авторитет Путина стремительно падает. В первую очередь среди тех, кого считали его поддержкой. Даже ярая путинистка Маргарита Симоньян обращается Путина и говорит, что "людей уже тошнит от его обещаний", — заметил он.

Последние истерические заявления Пригожина

Основатель террористической НПК "Вагнер" Пригожин снова устроил истерику. Он заявил, что если сегодня до окончания парада в Москве его не снабдят боеприпасами, то он расскажет реальную правду о горькой ситуации на фронте. Впрочем, после поставленного ультиматима, который в Кремле не исполнили, Пригожин еще не опубликовал обещанное видео.

Также он записал видео в Генштаб РФ, в котором угрожает уйти из Бахмута, если его бойцам не выдадут боеприпасы. Кроме того, Пригожин пожаловался на "постоянно крутящиеся" интриги в Минобороны РФ, пока армия окупантов убегает с позиций.

Читайте также: