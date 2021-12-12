Писал о космосе, а не о погибших работниках: американский миллиардер подвергся критике из-за реакции на торнадо

Писал о космосе, а не о погибших работниках: американский миллиардер подвергся критике из-за реакции на торнадо

Джефф Безос сначала опубликовал в своих соцсетях сообщения о полете в космос в то время, когда его компания Amazon пострадала от разрушительного торнадо.

Джефф Безос сказал, что у него "разбитое сердце" из-за смерти по меньшей мере шести сотрудников Amazon на складе в штате Иллинойс, пострадавшем от торнадо.

Об этом сообщает New York Post.

"Новости из Эдвардсвилла трагичны. Мы скучаем по потере наших товарищей по команде, и наши мысли и молитвы с их семьями и близкими", — написал он в Twitter.

Отметим, что Безос подвергся критике в США, ведь сначала опубликовал в своих соцсетях сообщения о полете в космос в то время, когда компания Amazon пострадала от разрушительного торнадо. Кроме шести погибших еще один работник был ранен, а еще 45 человек пришлось спасать из склада компании.

Напомним, по меньшей мере 70 человек погибли в результате мощнейшей серии торнадо в истории Кентукки.

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