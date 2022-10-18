Писатель из Шри-Ланки получил Букеровскую премию за роман о войне в жанре черного юмора

Прежде чем выбрать победителя, жюри одной из самых престижных литературных премий прочитало 170 романов, в финальную часть попали пятеро авторов.

В понедельник, 17 октября, Букеровскую премию по художественной литературе получил писатель Шехан Карунатилака из Шри-Ланки за сатирический роман "Семь месяцев Маали Алмейды", действие которого происходит во время жестокой гражданской войны.

Об этом сообщает Associated Press.

47-летний победитель ранее был известен своей публицистикой, детскими книгами, сценариями и рок-песнями. "Семь месяцев Маали Алмейды" — это его второй роман. Он написан в жанре черного юмора и повествует об истории убитого военного фотографа.

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По этому поводу Карунатилака отметил, что жители Шри-Ланки, раздираемой жестокой гражданской войной, "специализируются на виселичном юморе и шутят перед лицом кризиса".

"Это наш механизм преодоления", — сказал он и выразил надежду, что его роман о войне и этническом разделении в его стране однажды окажется "в фантастическом отделе книжного магазина".

Выбирая победителя, жюри одной из самых престижных литературных премий прочитало 170 романов, в финальную часть попали пятеро авторов.

Бывший директор Британского музея Нил МакГрегор, возглавлявший жюри, сказал, что судьи выбрали книгу за "амбиции, размах и мастерство, смелость, дерзость и веселость исполнения".

Карунатилак получил награду в размере 50 000 фунтов (57 000 долларов). Церемония вручения премии проходила в лондонском концертном зале Roundhouse. Награду писатель получил из рук британской королевы Камиллы.

Напомним, ранее Пулитцеровская премия объявила о специальной награде для украинских журналистов: "За отвагу, выносливость и преданность правде".

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