После ограбления Лувра возле музея нашли ценную вещь: что о ней известно

© www.louvre.fr

Реклама

Одна из похищенных драгоценностей была найдена возле музея Лувр . Вероятно, это была сломана корона императрицы Евгении.

Об этом пишет Le Parisien.

«Эта добыча бесценна», – говорит министерша культуры Франции Рачида Дати.

Реклама

Она заверила, что "насилия" не было. Как добавила Дате, во время бегства преступников было «найдено ювелирное украшение».

«Посетителей эвакуировали. Добыча бесценна», - заявила она.

Чиновница рассказала об операции, проведенной «профессионалами» за «четыре минуты». Заметим, что министр внутренних дел Лоран Нуньес ранее говорил о семи минутах.

Напомним, 19 октября музей Лувр в Париже ограбили неизвестные.

Реклама

«Сегодня утром во время открытия Лувра произошло ограбление. Пострадавших нет», - написала министерша культуры Рашида Дати.

Ворам удалось похитить девять предметов из коллекции драгоценностей Наполеона и императрицы: бусы, брошь, диадему. Эти экспонаты выставлялись в витринах Наполеона и Французских монархов. Предварительно преступники скрылись на мотоциклах.