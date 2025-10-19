- Дата публикации
После ограбления Лувра возле музея нашли ценную вещь: что о ней известно
После ограбления Лувра в Париже была найдена одна из ценностей — корона императрицы Евгении.
Одна из похищенных драгоценностей была найдена возле музея Лувр . Вероятно, это была сломана корона императрицы Евгении.
Об этом пишет Le Parisien.
«Эта добыча бесценна», – говорит министерша культуры Франции Рачида Дати.
Она заверила, что "насилия" не было. Как добавила Дате, во время бегства преступников было «найдено ювелирное украшение».
«Посетителей эвакуировали. Добыча бесценна», - заявила она.
Чиновница рассказала об операции, проведенной «профессионалами» за «четыре минуты». Заметим, что министр внутренних дел Лоран Нуньес ранее говорил о семи минутах.
Напомним, 19 октября музей Лувр в Париже ограбили неизвестные.
«Сегодня утром во время открытия Лувра произошло ограбление. Пострадавших нет», - написала министерша культуры Рашида Дати.
Ворам удалось похитить девять предметов из коллекции драгоценностей Наполеона и императрицы: бусы, брошь, диадему. Эти экспонаты выставлялись в витринах Наполеона и Французских монархов. Предварительно преступники скрылись на мотоциклах.