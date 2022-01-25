Письменные предложения на ультиматумы Кремля: генсек НАТО Столтенберг раскрыл общие детали ответа

Столтенберг отметил, что ответ РФ будет отправлен на этой неделе.

НАТО параллельно с США готовит предоставить свои письменные ответы на так называемые "гарантии безопасности" Кремля. Генеральный секретарь Североатлантического союза Йенс Столтенберг рассказал, что будет в предложениях НАТО.

Об этом он рассказал в интервью CNN.

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"Мы подчеркнем, что мы готовы сесть (за стол переговоре — ред.) и обсудить контроль за вооружением, разоружение, прозрачность по военной деятельности, механизмы уменьшения риска и другие вопросы, важные для европейской безопасности", — отметил Столтенберг.

Он также сообщил, что в ответе будет сказано о готовности НАТО выслушать беспокойство России. В то же время Йенс Столтенберг подчеркнул, что в НАТО не готовы уступать Россию по ключевым принципам. Речь идет о праве каждого государства в Европе выбирать свой собственный путь или договоренности, частью которых оно хочет быть.

Ранее сообщалось, что США намерены в письменном ответе России проявить заинтересованность в дальнейшем диалоге, но отклонить ультиматум Кремля по отношению к НАТО.

В Белом доме сообщают, что в письменных предложениях США, которые на следующей неделе будут направлены в Кремль, администрация президента Байдена представит видение того, как обе стороны могут укрепить чувство взаимной безопасности. По словам спикера Джо Байдена Псаки, все предложения, которые будут изложены, будут соответствовать позиции американской стороны, озвученной ранее на переговорах.

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