Письмо Путина Си Цзиньпину: что глава Кремля просит сделать лидера Китая

В Европарламенте заверили, что будут помогать Украине к ее победе над Россией.

Депутат Европарламента от Литвы Расы Юкнявичене предполагает, что в письме, которое заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев передал лидеру Китая Си Цзиньпину от Путина, вероятно, были призывы напасть на Тайвань, чтобы Запад и США прекратили помогать Украине.

Такое мнение депутат Европарламента, заместитель председателя Комитета по безопасности и обороне и бывшая министерка обороны Литвы Расы Юкнявичене высказала в интервью для ТСН.ua.

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"Думаю, что агония России началась 24 февраля. Это было мое первое мнение, когда я увидела эти ракеты на горизонте украинской земли в то утро. Тогда я подумала, что это начало конца. Потому что просто невозможно представить, что такие агрессивные государства на европейском континенте могли Но в то время, конечно, мало кто думал, что Украина будет так сильно противостоять этому агрессору, что помогло понять и другим на Западе, что вместе мы можем победить, и сейчас мы пришли к тому моменту, который, я не знаю, как будет в исторических книгах описываться, и этот визит Медведева и где мы сейчас находимся", — отметила она.

Европарламентарий считает, что китайский лидер "не будет идти на поводу" у Путина. Впроче, в Кремле уверены, что открытие второго фронта для Запада и США поможет российской армии в войне в Украине.

"Вот так я думаю об этой ситуации. Они (Россия – ред.) в отчаянии. Но я не уверена, что Китай так легко, особенно в этот момент, будет идти на поводу у Кремля и Путина, когда многие понимают, что они Наверное, Россия хочет, чтобы Китай напал на Тайвань, чтобы открылся какой-то второй фронт для США, чтобы у США и Запада не было достаточно сил, чтобы воевать на два фронта и помогать. их есть надежды. Но это не меняет того, что мы должны помочь и победить это зло вместе с Украиной. Это зло должно уйти с европейского континента. И это понятно всем людям доброй воли", — подчеркнула она.

Напомним, 21 декабря, когда Зеленский летал в Байден, заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев прибыл в Пекин и встретился с лидером Китая Си Цзиньпином. По информации пропагандистов, Медведев якобы также передал в Пекине для лидера Китая письмо от Путина.

Накануне, 20 декабря, немецкий президент Франк-Вальтер Штайнмайер во время разговора по телефону с китайским лидером Си Цзиньпином попросил его использовать свое влияние на диктатора Владимира Путина для завершения войны в Украине.

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