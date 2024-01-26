Писториус оценил вероятность войны между Россией и НАТО

Западные эксперты и аналитики все чаще говорят о том, что этого не избежать.

Министр обороны ФРГ не видит опасности нападения России на территорию НАТО или на партнера НАТО. Но такая оценка актуальна только по состоянию на данный момент.

Об этом рассказал в эксклюзивном интервью BILD.

"Никто не знает, будет ли так продолжаться. Нам нужен принцип сдерживания, мы знаем это со времен холодной войны. Тогда все было более предсказуемым, чем ситуация, которую мы имеем сегодня", — подчеркнул он.

Напомним, командующий вооруженными силами Норвегии генерал Эйрик Кристоферсен считает, что НАТО имеет лишь несколько лет, чтобы подготовиться к войне с Россией.

Читайте также: