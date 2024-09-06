Писториус ответил, изменила ли Германия позицию по поводу ударов вглубь территории России

Страна не изменила мнения по поводу ударов по России.

Германия не поддерживает нанесение ударов Украиной вглубь РФ переданным вооружением. В то же время отмечает поддержку Киева.

Об этом пишет The Guardian.

По словам Писториуса, Берлин не изменил свою позицию по нанесению дальних ударов вглубь территории РФ предоставленным Киеву вооружением.

"Германия будет поддерживать Украину столько, сколько будет необходимо ", — говорится в сообщении.

Напомним, Украина передала США список целей в глубине территории РФ, которые можно поразить с помощью западных дальнобойных ракет, например ATACMS.

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