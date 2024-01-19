Писториус сделал заявление о помощи Украине: "Не можем идти ва-банк"

Германия не может еще увеличить военную помощь Украине – как того хотели бы некоторые западные союзники. Берлин уже дал "все и даже больше".

Об этом в интервью Tagesspiegel заявил глава немецкого Министерства обороны Борис Писториус.

"Мы не можем идти ва-банк, как требуют некоторые. Иначе мы сами будем беззащитны", — высказался министр.

По его словам, Берлин "давал все и даже больше, все и столько, сколько это было возможно". Писториус отметил, что среди всех стран Европейского Союза военная помощь ФРГ – самая большая. Министр настаивает, что теперь другие страны блока должны усилить помощь.

"Всем должно быть понятно: если Путин выиграет эту войну и оккупирует Украину, опасность для территории Альянса, конечно, тоже возрастет", — подчеркнул немецкий политик.

Напомним, глава Минобороны Британии Грант Шеппс призвал другие страны активнее помогать Украине. Он отметил, что украинцев нельзя бросать в одиночестве, когда они защищаются от российских агрессоров.

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