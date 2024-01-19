Писториус сделал заявление о помощи Украине: "Не можем идти ва-банк"

Берлин призвал другие страны увеличить помощь ВСУ.
Германия не может еще увеличить военную помощь Украине – как того хотели бы некоторые западные союзники. Берлин уже дал "все и даже больше".
Об этом в интервью Tagesspiegel заявил глава немецкого Министерства обороны Борис Писториус.
"Мы не можем идти ва-банк, как требуют некоторые. Иначе мы сами будем беззащитны", — высказался министр.
По его словам, Берлин "давал все и даже больше, все и столько, сколько это было возможно". Писториус отметил, что среди всех стран Европейского Союза военная помощь ФРГ – самая большая. Министр настаивает, что теперь другие страны блока должны усилить помощь.
"Всем должно быть понятно: если Путин выиграет эту войну и оккупирует Украину, опасность для территории Альянса, конечно, тоже возрастет", — подчеркнул немецкий политик.
Напомним, глава Минобороны Британии Грант Шеппс призвал другие страны активнее помогать Украине. Он отметил, что украинцев нельзя бросать в одиночестве, когда они защищаются от российских агрессоров.