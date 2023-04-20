Пить молоко и двигаться: 109-летний мужчина, у которого ничего не болит, раскрыл секрет долголетия

В свои 109 лет Винсент Дрансфилд ежедневно путешествует по городу на машине, покупая обед, выполняя дела и покупая продукты. Он живет самостоятельно в собственном доме в Литл-Фоллз, штат Нью-Джерси, с 1945 года.

Об этом пишет Today.

Столетнему жителю не нужна помощь, чтобы перемещаться между главным этажом дома, своей спальней наверху и подвалом, где он стирает. Об этом говорит его семья.

"Мне очень, очень, очень повезло в моей жизни. Я чувствую себя идеально", — заверил мужчина.

"У него не болит спина. Он не чувствует тех ежедневных болей, которые чувствую я, в свои 48. У него не болит голова, ничего подобного. Это безумие", — говорит Эрика Листа, внучка Дрансфилда.

Случаи, когда люди живут 100 лет и больше, уже не редкое явление, но это редкость для мужчин, живущих так долго. Согласно исследованию столетних жителей Новой Англии, проведенному Бостонским университетом, 85% составляют женщины и 15% мужчин. Причины неясны.

Дрансфилд, родившийся 28 марта 1914 года, не только наслаждается долголетием, но и здоровым духом и телом. Он говорит, что никогда не имел серьезных заболеваний.

Он имеет одного ребенка, трех внуков и семерых правнуков. Его жена, с которой он прожил 54 года, скончалась в 1992 году.

Многие члены его семьи недавно собрались в его доме, чтобы отпраздновать его 109-й день рождения с пиццей и его любимым морковным тортом.

Мужчина советует заниматься любимым делом.

Дрансфилд более 80 лет являлся членом местной волонтерской пожарной части и некоторое время являлся начальником.

На вопрос, что принесло ему счастье и поддержку в жизни, он отвечает: "Пожарная служба. Я встретил так много друзей".

Что касается профессиональной жизни Дрансфилда, то он работал 60 лет – большинство из них менеджером по автозапчастям – прежде чем уйти на пенсию в конце 70-х годов.

"Я все еще хотел работать, но моя жена сказала, что тебе пора увольняться", — вспоминает он.

Он также считает, что молоко приносит пользу организму.

Дрансфилд оставил школу после 8 класса и пошел работать на молочную ферму в 15 лет, чтобы помочь прокормить семью. Он пил молоко столько, сколько хотел, что, по его словам, дало ему здоровый импульс, особенно во время Великой депрессии в 1930-х годах.

"Я пил молоко и хорошо ел, потому что работал на ферме. И я часто мысленно возвращаюсь назад и думаю, что они дали мне хороший старт в жизни и для костей в моем теле", — говорит Дрансфилд.

Молоко все еще играет немаловажную роль в его жизни: столетний мужчина пьет молочную вкусовую и пищевую добавку каждый день после завтрака.

Дрансфилд не поднимал тяжелое и не занимался в тренажерном зале, но он продолжал двигаться в течение всей жизни.

"Мне был 21 год, когда я присоединился к пожарной части, и это упражнение, которое я выполнял каждый день — отвечал на пожарную тревогу в Литл-Фоллз. Я был активным и выбегал, когда срабатывал будильник, в течение 40 лет. Затем в течение следующих 40 лет я продолжал, когда мне этого хотелось", — говорит он.

Столетний житель любит итальянскую еду, гамбургеры, салаты, молочный шоколад и другие сладости. Он выпивает чашку кофе каждый день, иногда пьет пиво.

В 109 лет Дрансфилд все еще готовит сам, хотя это обычно означает разогрев супа на плите или разогрев готовых блюд в микроволновке.

Дрансфилд начал курить, когда ему было 50 лет после того, как товарищ предложил ему сигарету, и она ему понравилась.

"Однажды он сказал мне, что собирается просто бросить курить, — вспоминает Листа. – Он выбросил сигареты, и все. Он просто больше никогда не курил".

Дрансфилд считает себя оптимистом. Он также испытывает прекрасное чувство юмора и любит знать имена всех в городе, говорит его внучка.

"У него всегда было такое положительное приподнятое настроение, даже когда моя бабушка умерла. Он жил ради нее, но был твердо настроен жить дальше", — отмечает Листа.

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