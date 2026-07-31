Питон проглотил женщину — детали ужасной трагедии

Питон / © Associated Press

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В Индонезии питон проглотил 44-летнюю Элизабет Ямалау. Муж женщины слишком поздно обнаружил ее в пасти змеи.

Об этом сообщает индонезийский информационный ресурс Detik.

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Приблизительно в 15:20 женщина отправилась в семейный сад. Когда через три часа она так и не появилась дома, ее 52-летний муж Беньямин Ланто забеспокоился и пошел искать ее.

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Прибыв на место, мужчина увидел ужасную картину — женщина оказалась в ловушке гигантского пресмыкающегося.

«Ее муж немедленно попытался спасти жертву, отрубив змеи голову с помощью подручного инструмента», — отметил глава местных правоохранительных органов острова Талиабу Аднан Вахью Кашоги.

Офицер также добавил, что освободить женщину из плена удалось очень быстро, однако помочь ей уже не было возможности.

Напомним, в Индонезии 63-летний фермер по имени Ла Ноти, пропавший на плантации, был обнаружен мертвым в брюхе восьмиметрового питона. Его односельчане вынуждены были разрезать змею, чтобы достать тело погибшего.

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