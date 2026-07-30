Пивоварня в США потеряла лицензию из-за "неудачной" акции: при чем здесь Трамп

Пиво / © pexels.com

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В штате Висконсин пивоварню Minocqua Brewing Company лишили лицензии на производство и продажу алкоголя. Все из-за рекламной акции, в которой заведение пообещало бесплатное пиво в день смерти президента США Дональда Трампа. -

Об этом пишет Daily Star.

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В сообщении в соцсетях компания написала: «Бесплатное пиво целый день в день его смерти. Покажите нам это сообщение, когда это произойдет через несколько месяцев, и мы выполним обещание». После волны критики публикацию отредактировали, уточнив, в каком заведении будет действовать акция.

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Как сообщают американские СМИ, Департамент доходов штата Висконсин сообщил об аннулировании разрешений для двух сетевых заведений и лицензии на хранение алкоголя для еще одного. Компания может обжаловать решение до 4 августа, а до завершения рассмотрения апелляции имеет право продолжать работу.

Владелец пивоварни Кирк Бангстад, известный своей критикой Трампа, заявил, что власти пытаются закрыть его бизнес из-за политических взглядов, а не из-за реальных нарушений. Он пообещал оспорить решение в суде и призвал сторонников помочь собрать средства на юридическую защиту.

В то же время в Департаменте доходов подчеркнули, что решение принято из-за нарушений правил, регулирующих оборот алкоголя, а ведомство обязано одинаково применять закон ко всем лицензиатам.

Дополнительный резонанс вызвал еще одно сообщение пивоварни после покушения на Дональда Трампа. Тогда на странице заведения появилось сообщение: «Ну, мы почти получили день бесплатного пива».

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Как мы писали, в Великобритании предложили необычное гастрономическое сочетание — обмакивать печенье не только в чай или кофе, но и в пиво, виски, джин и даже шампанское. Эксперты ритейлера Fortnum & Mason разработали специальную линейку печенья для разных напитков и утверждают, что к пиву лучше подходят вкусы фундука и какао, которые создают баланс сладкого и соленого. Для джина рекомендуют печенье из юдзу и розовым перцем, а для виски — с ванилью и копченой морской солью.

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