«Плач, когда увидишь меня»: в реках Германии вынырнули зловещие «камни голода»

Аномальная жара в Европе: обмеление рек угрожает энергетике, транспорту и урожаю / © Википедия

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Во многих реках Германии уровень воды опустился до критически низких отметок. В результате во многих местах стали видны «камни голода» — валуны со специальными отметками, оставленными людьми в разгар засухи в разные годы, начиная с XV в.

Об этом пишет Spiegel.

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Появление «голодных камней» из-под воды указывает на возможные проблемы с урожаем из-за засухи. В августе 2026 года подобные валуны оказались на реке Эльба.

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На камне в районе города Пирна вырезано более 20 таких дат, некоторые из которых датируются 1707 годом. В частности, на одном из них есть предупреждение: «Плач, когда увидишь меня».

Один из камней голода был вырезан только в 2018 году как напоминание об исторически низком уровне воды.

По данным федерального ведомства водных путей и судоходства ФРГ, в Рейне уровень воды на участке в Дюссельдорфе уже снизился до рекордного показателя 14 сантиметров. Обмеление коснулось также других рек региона, таких как Мульде, Шпрее и другие.

Кроме того, чрезвычайно низкий уровень воды в реках Германии опасен и ставит под угрозу промышленные цепи поставок.

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Напомним, страны Европы в начале августа снова столкнулись с аномальной жарой, которая ударила по их энергетике и транспорту.

Особенно обмеление коснулось реки Дунай. Например, из-за обмеления Дуная в Сербии из-под воды появились корабли времен Второй мировой войны.

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