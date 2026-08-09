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«Плач, когда увидишь меня»: в реках Германии вынырнули зловещие «камни голода»
Германия страдает рекордной жарой — из-под воды появились давние напоминания о катастрофических засухах.
Во многих реках Германии уровень воды опустился до критически низких отметок. В результате во многих местах стали видны «камни голода» — валуны со специальными отметками, оставленными людьми в разгар засухи в разные годы, начиная с XV в.
Об этом пишет Spiegel.
Появление «голодных камней» из-под воды указывает на возможные проблемы с урожаем из-за засухи. В августе 2026 года подобные валуны оказались на реке Эльба.
На камне в районе города Пирна вырезано более 20 таких дат, некоторые из которых датируются 1707 годом. В частности, на одном из них есть предупреждение: «Плач, когда увидишь меня».
Один из камней голода был вырезан только в 2018 году как напоминание об исторически низком уровне воды.
По данным федерального ведомства водных путей и судоходства ФРГ, в Рейне уровень воды на участке в Дюссельдорфе уже снизился до рекордного показателя 14 сантиметров. Обмеление коснулось также других рек региона, таких как Мульде, Шпрее и другие.
Кроме того, чрезвычайно низкий уровень воды в реках Германии опасен и ставит под угрозу промышленные цепи поставок.
Напомним, страны Европы в начале августа снова столкнулись с аномальной жарой, которая ударила по их энергетике и транспорту.
Особенно обмеление коснулось реки Дунай. Например, из-за обмеления Дуная в Сербии из-под воды появились корабли времен Второй мировой войны.