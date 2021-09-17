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Плакал и истерически кричал: в США мать с 2-летним сыном сняли с рейса из-за отказа ребенка одевать маску (видео)

Плакал и истерически кричал: в США мать с 2-летним сыном сняли с рейса из-за отказа ребенка одевать маску (видео)

Иллюстрация / Associated Press

Во время авиаперелета 2-летний мальчик отказывался надевать маску.

В США мать и ее 2-летний сын были вынуждены сойти с борта самолета после того, как малыш отказался одевать защитную маску. Мать заявляла, что сын перенес приступ астмы и не мог носить маску.

Об этом сообщает Metro.

Аманда Пендарвис поделилась в своей истории в Instagram, что ее сына и мать сняли с рейса, так как семья "не выполняла указания членов экипажа", в частности, о важности сиденья во время движения на рулежных дорожке и ношение защитной маски на носу и рту.

Женщина объяснила, что сын имеет астму и не может быть в маске. Впрочем, в авиакомпании, хотя и подтвердили инцидент, но сказали, что члены экипажа не сообщали, что у малыша был приступ астмы или проблемы с дыханием.

В Twitter подруга Аманды поделилась несколькими изображениями, на котором мама пыталась придержать маску на ребенке. Также есть видео, на котором показано, как мальчик кричит и плачет, когда его мать пытается одеть на него маску для лица, а женщина, в свою очередь пытается его успокоить.

В авиакомпании заявили, что члены экипажа делали "многократные попытки ужесточить требования безопасности", увидев "несовершеннолетнего, который лежал и ходил между сиденьями". По правилам авиакомпании, все пассажиры в возрасте от 2 лет должны всегда быть в маке, если они не едят и не пьют.

"Федеральный закон США требует, чтобы вы всегда носили маску для лица, находясь в помещении в аэропорту и на борту рейса. В противном случае, вам могут отказать в посадке и будущий путешествия американским транспортом. По федеральному закону вам также могут угрожать штрафы", - говорится в сообщении.

Напомним, в Сингапуре британца, который отказывался носить маску в общественных местах, приговорили к шести месяцам тюрьмы за нарушение COVID-ограничений.

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