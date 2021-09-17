Плакал и истерически кричал: в США мать с 2-летним сыном сняли с рейса из-за отказа ребенка одевать маску (видео)

Во время авиаперелета 2-летний мальчик отказывался надевать маску.

В США мать и ее 2-летний сын были вынуждены сойти с борта самолета после того, как малыш отказался одевать защитную маску. Мать заявляла, что сын перенес приступ астмы и не мог носить маску.

Об этом сообщает Metro.

Аманда Пендарвис поделилась в своей истории в Instagram, что ее сына и мать сняли с рейса, так как семья "не выполняла указания членов экипажа", в частности, о важности сиденья во время движения на рулежных дорожке и ношение защитной маски на носу и рту.

Женщина объяснила, что сын имеет астму и не может быть в маске. Впрочем, в авиакомпании, хотя и подтвердили инцидент, но сказали, что члены экипажа не сообщали, что у малыша был приступ астмы или проблемы с дыханием.

В Twitter подруга Аманды поделилась несколькими изображениями, на котором мама пыталась придержать маску на ребенке. Также есть видео, на котором п оказано, как мальчик кричит и плачет, когда его мать пытается одеть на него маску для лица, а женщина, в свою очередь пытается его успокоить.

В авиакомпании заявили, что члены экипажа делали "многократные попытки ужесточить требования безопасности", увидев "несовершеннолетнего, который лежал и ходил между сиденьями". По правилам авиакомпании, все пассажиры в возрасте от 2 лет должны всегда быть в маке, если они не едят и не пьют.

"Федеральный закон США требует, чтобы вы всегда носили маску для лица, находясь в помещении в аэропорту и на борту рейса. В противном случае, вам могут отказать в посадке и будущий путешествия американским транспортом. По федеральному закону вам также могут угрожать штрафы", - говорится в сообщении.

A mom whose two year old was not wearing his mask properly was kicked off an American Airlines flight. This is where we are, we have emboldened the biggest losers in our society to believe they are morally virtuous because they wear masks : pic.twitter.com/rwHMCmjwaW — Clay Travis (@ClayTravis) September 16, 2021

Напомним, в Сингапуре британца, который отказывался носить маску в общественных местах, приговорили к шести месяцам тюрьмы за нарушение COVID-ограничений.

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