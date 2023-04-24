Плакала и плевалась: пьяная россиянка устроила истерику в самолете и кричала "Слава Украине" (видео)

Гражданка РФ, 28-летняя Анастасия Степанян, устроила настоящую истерику на борту самолета, следовавшего из Бангкока в Москву, после того, как выпила алкоголь и приняла какие-то таблетки.

Об этом пишет Baza.

По словам пассажиров рейса, в самолет женщина зашла в абсолютно адекватном состоянии и без видимых признаков агрессии, однако сразу после взлета девушка начала выпивать заранее купленный в дьюти-фри виски, ходить рядами и искать единомышленников. При этом она иногда возвращалась на свое место, чтобы выпить еще.

Один из очевидцев рассказывает, что через час после начала полета она выпила какие-то таблетки и у нее началась истерика.

Девять часов полета девушка кричала, смеялась, плакала и плевалась в каждого, кто пытался ей противоречить.

На видео также можно услышать, как россиянка выкрикивает "Слава Украине".

Напомним, россиянка, во время полета, сняла белье, обнаженной искала пилотов и покусала бортпроводников.

Читайте также: