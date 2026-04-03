«План Б» без США: Британия собирает союзников, чтобы исправить «иранскую ошибку» Трампа

Более 40 союзников США во главе с Британией обсудили план разблокирования Ормузского пролива.

Более 40 союзников США встретились, чтобы обсудить планы по повторному открытию Ормузского пролива.

Об этом пишет Вloomberg.

Великобритания собрала страны Европы, Ближнего Востока и Азии, а также Австралию и Канаду, чтобы рассмотреть дипломатические обращения к Тегерану и возможные санкции, если он не согласится разблокировать важный морской путь для мировых поставок энергоносителей.

По мнению издания, эта встреча, похоже, преследовала цель продемонстрировать общую позицию десятков американских союзников, что Трамп не должен выходить из конфликта, не найдя решения для пролива. Участники опасаются, что Трамп завершит свою операцию в Иране без плана возобновления водного пути, оставив им разбираться с последствиями.

Международное сообщество четко дало понять, что США должны включить решение по Ормузскому проливу в переговоры о прекращении огня с Ираном, сообщили источники издания.

В то же время, коалиция стран считает необходимым начать подготовку к необходимости повторного открытия пролива без участия США.

Напомним, по информации FT, страны Персидского залива готовят план «Б» через блокаду Ормуза.

Президент Франции Макрон в свою очередь заявил, что военная операция с целью принудительного открытия Ормузского пролива является нереалистичной.