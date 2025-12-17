"План Б" даже не рассматривают: Каллас сделала жесткое заявление относительно кредита для Украины

Высокая представительница Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Кая Каллас / © Associated Press

Брюссель настроен решительно: репарационный кредит для Украины должен быть утвержден, и никакие обходные пути не обсуждаются.

Об этом заявила высокая представительница ЕС по иностранным делам Кая Каллас во время общения с журналистами, сообщает «Радио Свобода».

Почему нет «плана Б»

Каллас объяснила свою принципиальную позицию психологией принятия решений.

«Я всегда придерживаюсь позиции, что нужно сосредотачиваться на плане А. Потому что как только вы начинаете говорить о плане Б, на самом деле именно план Б и реализуется. Именно поэтому сейчас вся работа идет над планом А, и мы даже не заходим в обсуждение других вариантов», — подчеркнула дипломат.

Речь идет о механизме предоставления кредита на сумму до 90 миллиардов евро на ближайшие два года, который будет финансироваться за счет доходов от замороженных активов РФ (в общей сложности их в Европе около 210 млрд евро).

Страхи Бельгии и угрозы РФ

Основная часть активов сосредоточена в Бельгии (в депозитарии Euroclear), поэтому Брюссель волнуется из-за возможных финансовых рисков и судебных исков со стороны Москвы. Каллас успокаивает: лучшая защита – это единое европейское законодательство.

«Европейский Союз принимает закон, а Бельгия должна его соблюдать», — отметила она, добавив, что это снимает ответственность с отдельной страны.

Относительно угроз Кремля судами Каллас высказалась скептически. Она убеждена, что ни один суд в правовом государстве не станет на сторону агрессора.

«Какой суд решит, что после всех этих разрушений… России следует вернуть эти активы без выплаты репараций? Мне очень сложно поверить, что существует такой суд», — подчеркнула она.

Решающий саммит лидеров ЕС, где этот вопрос будет главным в повестке дня, состоится уже завтра, 18 декабря.

Напомним, Украина стремится получить «репарационный кредит» от ЕС на основе замороженных российских активов для восстановления страны и обеспечения макрофинансовой стабильности. Но если война будет продолжаться, эти средства пойдут на оборону, обеспечение армии и оружие.