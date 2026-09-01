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Россия изменила тактику бомбардировок, в частности, Киева. Днем и ночью враг непрерывно атакует столицу реактивными дронами, которые силы ПВО пока не могут эффективно сбивать. В ночь на вторник, 1 сентября, Россия также атаковала Киев, Киевщину и Одещину баллистическими, крылатыми и другими видами ракет, чтобы перегрузить наше ПВО, зная, что средств для того, чтобы сбивать ракеты, у нас не так много. Неделю назад Владимир Зеленский заявлял, что Украина получила лишь немного ракет к Patriot.

По мнению главы Офиса президента Кирилла Буданова, шахедный террор связан с выборами в Госдуму 18-20 сентября — России нужно показывать своим избирателям какую-нибудь впечатляющую картинку победы, потому что на поле боя победы они не чувствуют. В это же время глава российского Минфина Силуанов по приглашению американцев принимает участие во встрече министров финансов и глав Центробанков стран G20 в Эшвилле (Северная Каролина) — впервые с начала полномасштабного российского вторжения.

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«Мы любим ладить со всеми. Одна из причин моего успеха заключается в том, что я лажу со всеми», — прокомментировал приглашение россиян Трамп.

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Представители европейских стран, также приехавших в Эшвилл, в знак протеста пригрозили бойкотировать традиционную совместную фотографию, на которую в итоге Силуанов не явился. Это уже не первый раз действующая администрация США выводит россиян из международной изоляции. Стоит вспомнить прошлогодний саммит Трампа и Путина на Аляске. Но перед Европой впереди большая угроза. По данным Reuters, администрация Трампа хочет направить на поддержку праворадикальных СМИ в Европе $4 млн.

ТСН.ua уже писал, что в 2027 году в девяти странах-членах ЕС состоятся выборы, которые повлияют как на Евросоюз в целом, так и на помощь Украине. Поэтому в этом тексте читайте о выборах в Германии и Франции, которые могут перекроить политическую карту Европы.

Выборы в Саксонии: почему Мерц может уйти в отставку

По данным Кильского института, ведущего трекер поддержки Украины, Германия в лидерах среди стран-членов ЕС по военной помощи. Однако уже несколько месяцев в немецких СМИ живо обсуждают возможную отставку Фридриха Мерца. Опрос Politbarometer телеканала ZDF за август показали антирекорд — 75% недовольны деятельностью канцлера. Усложняет ситуацию еще и то, что 67% сторонников ХДС/ХСС считают, что ХДС не поддерживает своего партийного лидера, то есть Мерца в полной мере.

Соратники Мерца, например глава группы ХДС в парламенте Гамбурга Деннис Терринг и глава фракции ХДС/ХСС в Бундестаге Торстен Фрай, отвергают спекуляции о возможности смены канцлера. В то же время, как в ХДС, так и в ХСС считают, что, учитывая низкие рейтинги и разочарование избирателей, Мерц должен продемонстрировать результаты. Ведь общенациональные опросы свидетельствуют, что на первом месте с 28% поддержки пророссийская Альтернатива для Германии (AfD). Блок ХДС/ХСС имеет 20%.

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«Я стараюсь сохранить единство своего правительства. Как канцлер, я не могу просто приказать людям иметь хорошее настроение. Но я могу сказать, что есть основания уверенности и оптимизма», — заявил недавно Мерц в эфире одного из телеканалов, добавив, что немецкая экономика начинает двигаться в правильном направлении.

Очередные выборы в Бундестаг должны пройти в 2029 году. Однако настоящим тестом для Германии станут выборы в земельный парламент Саксонии-Ангальт уже в это воскресенье 6 сентября. Последние соцопросы свидетельствуют, что AfD имеет 42% поддержки, в то время как ХДС — всего 22%. При этом одни СМИ пишут, что AfD может даже получить абсолютное большинство, что позволит ему сформировать единоличное правительство. Другие, что для формирования коалиции ХДС понадобятся даже голоса Левой партии. И Мерц этого не исключил.

Если 6 сентября AfD не получит абсолютного большинства голосов, их кандидат на премьера Саксонии-Ангальт Ульрих Зигмунд, неоднократно высказывавшийся во время предвыборной кампании за нормализацию отношений с Россией и против дальнейшей поддержки Украины, не сможет автоматически получить должность в первом туре. За это должно проголосовать абсолютное большинство новоизбранных депутатов. Однако в третьем сможет, сформировав правительство меньшинства. Если это произойдет, впервые в послевоенной Германии ультраправая партия сформирует правительство в одной из земель страны.

«Если это произойдет, эта земля столкнется с серьезными проблемами. Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы не допустить, чтобы Саксония-Анхальт попала в руки радикалов», — сказал Фридрих Мерц.

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Марин Ле Пен возвращается: выбор между плохим и еще хуже

Еще одним испытанием как для Украины, так и для всего ЕС станут президентские выборы во Франции — второй экономики и единого ядерного государства Союза, которые должны пройти 18 апреля 2027 года. Эммануэль Макрон после двух президентских сроков больше не может баллотироваться. Так что стоит готовиться к ожесточенной борьбе, которая уже не вызывает большого восторга ни в Киеве, ни в большинстве европейских столиц.

Двойка лидеров президентской гонки — подруга Путина Марин Ле Пен от ультраправого «Национального объединения» с 33% и Жан-Люк Меланшон от левопопулистской «Непокоренной Франции» с 16%. На третьем месте бывший премьер от центристского блока Эдуард Филипп имея 14,5%.

При этом еще недавно от «Национального объединения» должен баллотироваться Жордан Барделла — 30-летний депутат Европарламента, довольно долго имевший первый президентский рейтинг во Франции. И в последнее время его риторика в отношении Украины и захватнической войны России стала гораздо более осторожной. В частности, он заявлял, что Россия Путина является «многомерной угрозой для французских и европейских интересов». В то же время Барделла последовательно выступает против отправления войск Франции в Украину.

Однако в начале июля апелляционный суд Парижа сократил запрет для Ле Пен занимать выборные должности по делу о незаконном использовании средств Европарламента, фактически открыв дорогу к баллотированию на президентских выборах от «Национального объединения». Так что Жордан Барделла может претендовать на премьерское кресло, если не будет досрочных парламентских выборов. Однако для Украины возможное будущее президентство Ле Пен выглядит более непредсказуемым.

В частности, после решения апелляционного суда она повторила свои предварительные заявления об осуждении российского вторжения в Украину, выступая за переговоры как единственный способ завершить войну. В то же время Ле Пен заявляла, что «Франция не должна быть втянута в войну», отвергая членство Украины в НАТО. К тому же напомним, что в 2014 году партия «Национальное объединение» взяла 9 млн евро кредита в российском банке, который полностью отдала всего три года назад.

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