План "Ковер": в московских аэропортах внезапно задержали рейсы на вылет и на прилет

План "Ковер" объявлен в столичном аэропорту Внуково. По информации рос"СМИ", временно задержаны рейсы на вылет и на прилет.

По сообщениям мониторинговых каналов, в Московской области приостановлена работа гражданских аэродромов.

Более 15 рейсов на вылет и прилет задерживают во "Внуково" и "Домодедово".

О причинах задержки рейсов не сообщается.

Напомним, что в ночь на 26 августа Москву и область в очередной раз атаковали беспилотники. Россияне обвинили в атаке "киевский режим".

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