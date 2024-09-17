План окончания войны Зеленского: в США заявили, что уже видели документ

В США уже ознакомились с планом президента Владимира Зеленского по окончании войны.

Об этом заявила постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд во вторник во время пресс-конференции, посвященной началу новой 79 Генеральной Ассамблеи ООН.

Она подчеркнула, что США никогда не теряли надежду найти путь к миру.

"Мы видели мирный план президента Зеленского. Мы считаем, что он излагает стратегию и план, которые могут работать. И нам нужно увидеть, как мы можем способствовать этому, общаясь со всеми главами государств, которые будут здесь, в Нью-Йорке. Итак, опять же мы надеемся достичь определенного прогресса. Вот для чего мы здесь", - заявила американская посолка.

По ее словам, это то, над чем президент США Джо Байден "усердно работал" в течение последнего года по ситуации в Газе и более двух лет, имея дело с ситуацией в Украине.

"Поэтому, надеюсь, мы сможем добиться определенного прогресса в этом ", – заверила она.

Напомним, президент Зеленский заявил, что Украина представит подробный план окончания войны уже в этом году.

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