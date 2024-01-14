План победы в войне за три года: в Эстонии разработали стратегию для стран Запада

Документ предназначен для всех стран участниц рабочей группы "Рамштайн" и является своего рода призывом к консолидации усилий.

Запад не должен бояться помогать Украине в войне против Российской Федерации, тогда победы можно будет достичь через три года.

Как сообщает Эстонская общественная телерадиовещательная компания, таков главный тезис стратегии для стран Запада, которую подготовило Министерство обороны Эстонии.

Документ предназначен для всех стран участниц рабочей группы Рамштайн и является своего рода призывом к консолидации усилий.

В частности, в нем говорится, что западным странам необходимо нарастить производство в оборонно-промышленной сфере. Хотя на примере Эстонии видно, что для запуска завода по производству боеприпасов требуется минимум два года, эксперты считают, что при должном политическом желании эти сроки можно существенно сократить.

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Кроме того, нужна более существенная финансовая поддержка Украины, на которую страны-союзники тратят незначительную долю своего ВВП.

В документе говорится, что ВВП всех стран участниц рабочей группы "Рамштайн" составляет 47 триллионов евро, из которых на помощь Украине было направлено лишь 0,2 процента. При этом ВВП России оценивается всего в 2 триллиона евро.

"Объем экономики Запада больше экономики России в десятки раз. Здесь разница огромна. Проблема в том, что Россия уже перешла на путь военной экономики, то есть у них уже половина экономики работает непосредственно на это, а на Западе это не так, еще не проснулись", — отметил председатель комиссии Рийгикогу по вопросам гособороны Калев Стойческу.

Напомним, президент Эстонии Алар Карис выступает против ограничений на использование Украиной западного оружия против "военных целей" на территории России, которая, по его словам, "бросила вызов всему западному миру".

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