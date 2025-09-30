ТСН в социальных сетях

План прекращения огня между Израилем и ХАМАС и отключение Интернета в Афганистане: главные новости ночи 30 сентября 2025 года

ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи.

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 30 сентября 2025 года:

  • США обнародовали план прекращения огня между Израилем и ХАМАС: предусмотрено создание "Новой Газы" Читать далее –>

  • Талибы отключили Интернет в Афганистане: страна погрузилась в "цифровую тишину" Читать далее –>

  • Ситуация на Северском и Купянском направлениях резко усложнилась — обозреватель Читать дальше –>

  • В небе над Волгоградом раздались взрывы Читать далее –>

  • Кенгуру в Берлине: полиция призывает к осторожности Читать далее –>

