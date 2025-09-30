- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 33
- Время на прочтение
- 1 мин
План прекращения огня между Израилем и ХАМАС и отключение Интернета в Афганистане: главные новости ночи 30 сентября 2025 года
ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 30 сентября 2025 года:
США обнародовали план прекращения огня между Израилем и ХАМАС: предусмотрено создание "Новой Газы" Читать далее –>
Талибы отключили Интернет в Афганистане: страна погрузилась в "цифровую тишину" Читать далее –>
Ситуация на Северском и Купянском направлениях резко усложнилась — обозреватель Читать дальше –>
В небе над Волгоградом раздались взрывы Читать далее –>
Кенгуру в Берлине: полиция призывает к осторожности Читать далее –>