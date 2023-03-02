План Путина по государственному перевороту в Молдове: норвежские СМИ раскрывают подробности

В Кремле хотели устроить беспорядки во время футбольного матча в Кишиневе. Таким образом, диктатор РФ Владимир Путин планировал свергнуть власть в Молдове.

Такие выводы сделали журналисты-расследователи норвежского журнала Josimar.

Там напомнили, что 14 февраля, за два дня до матча "Шерифа", имеющего тесные связи с Россией, с "Партизаном" в Кишиневе, федерация футбола Молдовы приняла решение о проведении матча по закрытым трибунам. Этого требовала спецслужба Молдавии.

В этом контексте президент Мая Санду предупреждала о планах Кремля взять ее страну под контроль. Кроме того, не только Санду говорила о запланированном Москвой госперевороте. Депутат молдавского парламента Адриан Чептонар отметил, что "агенты Кремля" вместе с группой сербов должны были вызвать беспорядки в столице во время и после матча.

Впрочем, "болельщиков" не пустили в Молдову. По данным норвежских журналистов, первые 12 граждан Сербии должны были прибыть в столицу Молдовы за три дня до матча. Этой группе было отказано во въезде в страну. Как выяснилось позже, по меньшей мере шесть из них являлись членами одной из промосковских экстремистских группировок.

Другую группу, которая пыталась попасть в Кишинев через Бухарест, также не пустили. Однако Молдова закрывала свое воздушное пространство на три часа из соображений безопасности.

Кроме того, министерство внутренних дел решило запретить въезд в Молдову гражданам Сербии, Черногории, Беларуси и Российской Федерации за некоторыми исключениями. Через две недели после матча запрет все еще действует.

Напомним, 28 февраля стало известно, что в Молдове объявили персонами нон решетки двух иностранцев. Их также выдворили из страны и запретили въезд в страну сроком на 10 лет. По данным Службы информации и безопасности, иностранцы собирали информацию для дестабилизации ситуации в стране с провоцированием насильственного подрыва конституционного строя.

Что происходит в Молдове

Президент Владимир Зеленский передал президенту Молдовы Маи Санду информацию о планах РФ совершить государственный переворот в Кишиневе.

По словам Зеленского , РФ планировала переворот в Молдове. По его словам, осуществить это можно только с помощью высадки десанта или используя территорию Приднестровья.

Цель этих действий, по словам лидера Молдовы Маи Санду, свержение конституционных и легитимных властей в Кишиневе на нелегитимные, пророссийские, "чтобы Россия смогла остановить процесс европейской интеграции республики и использовать Молдову в войне против Украины".

В Молдове существуют "реальные угрозы эскалации либо военных, либо гибридных операций", считает премьер-министр Дорин Речан и подчеркивает важность демилитаризации непризнанного Приднестровья.

Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоана выразил мнение, что армия РФ не будет атаковать Молдову военным путем, а попытается парализовать ее гибридной войной.

Российско-американский историк Юрий Фельштинский считает, что рано или поздно Россия начнет военные действия в Молдове.

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