План Путина против Европы: от захвата Балтии до дестабилизации Германии и Британии

Кремль готовится к нападению на новые страны

Кремль готовит почву для возможного нападения на НАТО, принимая сомнительные законы для оправдания будущих вторжений и проводя тайные операции в Европе. Военные эксперты и аналитики предупреждают, что под угрозой оказались не только страны Балтии, но и стратегические объекты Германии и Великобритании.

В России хотят разрешить Путину использовать вооруженные силы за пределами страны

Государственная дума России приняла в первом чтении законопроект, который позволяет кремлевскому диктатору Владимиру Путину применять армию за рубежом под предлогом защиты россиян от иностранных судов. По данным аналитиков американского Института изучения войны (ISW), документ был намеренно написан размыто: войска могут задействовать в случаях, когда граждан РФ судят в международных или национальных инстанциях, юрисдикцию которых Москва не признает.

Аналитики отмечают, что механизм использования армии в таких ситуациях пока остается непонятным.

Кремль / © Pixabay

«Текст закона, вероятно, намеренно сформулирован нечетко, и пока непонятно, каким именно образом Владимир Путин может применить российские войска в подобных ситуациях», — указали аналитики.

Незадолго до этого в ISW сообщали, что кремлевские чиновники продолжают формировать условия для возможных операций в воздушном пространстве стран НАТО. Аналитики были обеспокоены заявлением помощника президента РФ и бывшего секретаря Совбеза Николая Патрушева, который обвинил Финляндию и страны Балтии в транзите украинских дронов для ударов по РФ. Бывший секретарь Совбеза назвал это «прямым участием НАТО» в агрессии.

В ISW считают, что такой упрек — лишь оправдание для будущих провокаций. Россия может готовить нарушения воздушного пространства этих стран, выдавая это за «ответные меры».

Россия готовит своих граждан к новой возможной войне со странами НАТО

Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко заявил, что Россия начала подготовку своих граждан к новой возможной войне со странами НАТО.

Первым шагом к этому стало принятие в первом чтении законопроекта о защите россиян за рубежом, в частности с помощью военных. Коваленко отметил, что таким образом Путин сможет отправлять собственные войска в страны, где считает, что россияне подвергаются преследованию.

Это будет касаться случаев, когда за рубежом против россиян открывают уголовные производства или просто арестовывают их.

«Это часть когнитивных действий против Европы, в частности стран Балтии», — заявил Андрей Коваленко.

В Центре противодействия дезинформации считают, что Россия действительно готовит вторжение в страны Балтии, но пока ей нужно время на подготовку. Сейчас агрессор пытается расшатать ЕС и НАТО, используя конфликты в свою пользу.

По словам Андрея Коваленко, Кремль запугивает европейцев войной, чтобы те голосовали за политиков вроде Виктора Орбана. Цель — лишить нынешнюю власть поддержки в надежде на мир. Однако в Венгрии и Румынии эта тактика уже провалилась.

Флаг НАТО / © gettyimages.com

В свою очередь, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак отмечает, что заявления РФ о якобы использовании воздушного пространства стран Балтии для атак украинских беспилотников могут также свидетельствовать о подготовке Кремля к обострению ситуации на этом направлении.

Эксперт отметил, что Россия давно рассматривает Балтийское направление как потенциальный театр действий. В частности, речь идет об активном развертывании средств радиоэлектронной борьбы вблизи Нарвы. По его данным, с 2023 года там фиксируется наращивание РЭБ, а в 2025-м количество случаев их применения возросло более чем в десять раз.

Действительно ли РФ нападет на страны Балтии в ближайшее время

Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко предполагает, что россияне могут напасть на страны Балтии в мае, передает «Nfront».

По словам эксперта, Россия рассчитывает на хаос в НАТО и конфликт на Ближнем Востоке, имея ресурсы для гибридного нападения. Если страны Балтии дадут отпор на старте, большой войны можно избежать. Учитывая опыт в Украине, агрессор вряд ли пойдет на прямое вторжение, зато сделает ставку на гибридные методы и использование русскоязычного населения.

«Возможно будет попытка создать «Народную Республику Нарвы», а дальше «зеленые человечки», и оккупация. Я общался с экспертами и военными представителями стран Балтии, которые отвечают за подготовку сопротивления таким операциям. Люди там ведут серьезную подготовку», — отметил Андрющенко.

По его словам, таким образом Кремль сможет проверить НАТО на готовность и вероятно активизирует свои действия до 9 мая.

В то же время полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан в комментарии «24 Каналу» рассказал, что нападение России на страны НАТО возможно только после войны в Украине. Эксперт отметил, что для нового нападения россияне должны развернуть войско не менее 300 тысяч человек.

Однако, как отметил эксперт, в наступление пойдут лишь около ста тысяч, поскольку остальным придется обеспечивать тыл. Перебросить такие силы враг сможет только с фронта в Украине.

Однако в ближайшее время стоит ждать внутреннего расшатывания стран Балтии по сценарию 2014 года. Сигналом о начале гибридной войны станут заявления о «притеснении русского языка». Спецслужбы этих государств должны жестко реагировать на подобные провокации.

Какие страны НАТО оказались под угрозой нападения РФ

Директор Института внутренней безопасности Эстонии Эркки Коорт предполагает, что Россия может ударить по Германии раньше, чем по Балтии. В комментарии BILDон назвал сценарии нападения на страны Балтии «примитивными», ведь стратегический тыл НАТО расположен именно в Германии.

Коорт считает, что атака на ФРГ будет иметь более мощный эффект из-за наличия там 3,5 млн русскоязычных граждан и групп влияния Москвы. В отличие от прямого нападения на Балтию, что вызовет немедленный ответ Альянса, дестабилизация Германии может расколоть НАТО изнутри. Это мнение поддержал председатель оборонного комитета Бундестага Маркус Фабер, отметив, что как логистический узел Германия является главной целью для агрессора.

Кремль испытывает на прочность страны НАТО

По мнению военного аналитика Александра Мусиенко, Кремль может использовать обвинения стран Балтии в якобы предоставлении неба для украинских беспилотников чтобы проверить, как работает 5-я статья НАТО. Вероятно этот момент Путин использует, пока единство Альянса шатается из-за политики США.

Как отмечает Мусиенко, цель России — не полномасштабное наступление, а ограниченные гибридные операции для внесения раскола в НАТО. Одним из опасных сценариев является захват Сувалковского коридора, что отрежет Балтию от союзников.

Российские военные / © RG.ru

Также уязвимой точкой остается эстонская Нарва, где 85% населения — русскоязычные. Здесь в любой момент возможен сценарий 2014 года: в соцсетях уже появляются призывы к созданию «Нарвской народной республики».

Кроме того, Россия активизировала подводный флот в Атлантике для операций возле стратегических объектов Великобритании. Как сообщает ISW, это часть «фазы ноль» — тайной кампании РФ по дестабилизации НАТО через угрозы подводной инфраструктуре Запада.

Хотя повреждений инфраструктуры (британских кабелей связи и трубопроводов) пока не обнаружено, британские ВМС в течение месяца отслеживали российские лодки до их выхода из экономической зоны страны. В ISW отмечают, что подобная активность направлена на подрыв единства Альянса и подготовку почвы для будущего открытого противостояния.

