План Путина защитить Москву и Питер с треском провалился: бензиновый кризис стал проблемой для диктатора — ISW

Владимир Путин / © Associated Press

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Правительство РФ продлило запрет на экспорт бензина, однако это не остановило вторую волну дефицита. Власти также вынуждены прибегать к экстремальному импорту нефтепродуктов из-за границы (в частности из Азии и стран Ближнего Востока).

Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны (ISW).

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Россию накрыла вторая волна топливного кризиса. Дефицит горючего в России разворачивается с конца мая — тогда ограничения на продажу бензина охватили даже Москву, Петербург.

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«Дефицит бензина продолжается по всей России, в том числе в районах, которые Путин пытался оградить от негативных последствий войны. Российская государственная газета „Известия“ сообщила 18 августа, ссылаясь на данные российского мобильного приложения GdeBENZ (который предоставляет россиянам информацию о наличии и ценах на топливо в режиме реального времени), что бензин был доступен только на 28% всех российских заправочных станций, по сравнению с 41% на прошлой неделе», — говорится в отчете.

Сообщается, что доступность топлива снизилась в нескольких российских областях, часто целевых украинских дальних ударов, включая Московскую область.

Горячая линия российской государственной нефтяной компании «Газпром нефть» подтвердила российскому бизнес-изданию РБК, что она ввела квоты на бензин на некоторых заправках в Москве, но заявила, что прилагает усилия для увеличения поставок.

«Кремль давно стремится оградить жителей городских районов на западе России, в частности Москвы и Санкт-Петербурга, от последствий войны в Украине. Возобновление дефицита бензина по всей России, в частности в Москве, в результате кампании дальних ударов Украины, свидетельствует о том, что способность Кремля защитить жителей Москвы становится слабой», — добавили эксперты.

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Бензиновый кризис в России — что известно

В России обострилась ситуация с доступностью горючего на автозаправках. На середину августа бензин или дизель можно было приобрести всего на 28,1% АЗС по стране, хотя неделей ранее показатель составлял 41%.

За последние семь дней доступность топлива сократилась в Волгоградской, Челябинской, Оренбургской, Воронежской, Самарской, Пензенской, Саратовской, Липецкой и Ростовской областях, а также в Татарстане.

Топливный кризис тормозит в России работу сельхозтехники и логистики, а российский автомобильный рынок стал терять темпы роста на фоне топливного кризиса, вызванного ударами беспилотников по объектам нефтеперерабатывающей отрасли.

Недавно Россия начала импортировать автомобильный бензин из Индии из-за дефицита топлива, вызванного украинскими ударами по нефтеперерабатывающим заводам. Первая партия топлива прибыла в Россию 5 августа.

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