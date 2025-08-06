План Трампа по завершению войны ударит не по России: The Telegraph назвал "козла отпущения"

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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На фоне приближения установленного президентом США Дональдом Трампом дедлайна, который должен заставить кремлевского диктатора Владимира Путина рассмотреть возможность прекращения огня, Соединенные Штаты готовят меры, которые могут наказать Россию за войну против Украины. Однако наибольший удар, похоже, будет нанесен по Индии, а не по самой России.

Об этом пишет The Telegraph.

Новый поворот в стратегии Трампа

Трамп угрожал ввести 100-процентные пошлины на товары любой страны, покупающей российскую нефть. Эксперт Тимоти Эш из Королевского института международных отношений (Chatham House — независимый аналитический центр со штаб-квартирой в Лондоне), в комментарии изданию отметил, что такой шаг мог бы остановить российский экспорт и привести к почти полному прекращению поступлений в бюджет. Однако это также привело бы к хаосу на мировых рынках и резкому росту цен на нефть.

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Поэтому, как отмечает издание, Трамп начал формировать более «скромный» пакет санкций, который, похоже, избирательно нацелен на страны, помогающие финансировать войну, покупая российскую нефть.

Почему под прицелом оказалась Индия

По информации издания, в своих угрозах Трамп избежал Китая - крупнейшего покупателя российских энергоносителей, а также Турции. Вместо этого он нацелился на Индию, которая является вторым по объему покупателем. На минувшей неделе Трамп повысил тарифы на индийские товары до 25% и пообещал ввести дополнительные санкции за покупку нефти.

Роль Индии в поддержке российской экономики очевидна: к 2022 году российская нефть составляла лишь 0,2% индийского импорта, а сейчас этот показатель достигает 45%. В прошлом году Индия принесла Москве 54,59 миллиарда долларов дохода.

Избирательное отношение к Индии, несмотря на теплые личные отношения Трампа с премьер-министром Нарендрой Моди, может свидетельствовать о скрытых мотивах. По информации издания, торговые переговоры между США и Индией зашли в тупик. Также Трамп мог ощутить обиду после того, как Моди умалил его роль в посредничестве во время столкновений между Индией и Пакистаном в мае.

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Скептицизм и подлинные потребности Украины

Многие эксперты скептически относятся к внезапной обеспокоенности Трампа по поводу импорта нефти по Индии, ведь раньше он был неохотен к введению новых санкций против России. Некоторые аналитики, в частности Чарльз Купчан из Совета по международным отношениям (Council on Foreign Relations — базирующийся в США независимый аналитический центр), считают, что Трамп изменил мнение, поскольку понял, что лишь значительное давление заставит Путина сесть за стол переговоров.

В то же время, по словам Купчана, только усиления экономического давления недостаточно, особенно если оно будет направлено только на Индию. Он считает, что гораздо более важным элементом является поставка вооружения Украине и помощь в развитии ее собственной военно-промышленной базы.

Я не думаю, что мы сможем задушить российскую экономику. В конце концов, Украина нуждается в возможностях, чтобы остановить Путина», — подытожил Купчан.

Напомним, Китай и Индия остаются крупнейшими покупателями российской нефти . Но, несмотря на дипломатические усилия, обе страны не демонстрируют намерений сокращать импорт, ведь дешевая российская нефть остается выгодной для их энергетических нужд и нефтеперерабатывающей промышленности.