Планета движется к ядерной войне: SIPIRI фиксирует конец эпохи разоружения

Планета движется к ядерной войне. / © ТСН.ua

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Глобальные запасы ядерного оружия снова растут, сигнализируя о конце десятилетий постепенного разоружения.

Об этом говорится в новом докладе Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI), обнародованном в понедельник, передает Politico.

В течение многих лет общее количество ядерных боезарядов в мире сокращалось благодаря демонтажу снятых с вооружения боеголовок, в частности в США и России. Но, по данным аналитиков SIPRI, эта тенденция разворачивается в обратную сторону: темпы утилизации снижаются, а активное развертывание новых систем — растет.

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"Эпоха сокращения ядерных арсеналов после завершения холодной войны фактически завершается", - отметил Ханс М. Кристенсен, старший эксперт SIPRI по оружию массового поражения.

"Мы наблюдаем четкий рост запасов, более жесткую ядерную риторику и ослабление контроля над вооружениями", - добавил он.

Все девять государств, обладающих ядерным оружием – США, Россия, Великобритания, Франция, Китай, Индия, Пакистан, Израиль и Северная Корея – либо модернизируют свои ядерные силы, либо создают новые образцы вооружения.

Согласно новому ежегоднику SIPRI, на январь 2025 года в мире насчитывалось около 12 241 ядерной боеголовки. Из них 9614 находились на военных складах, а более 2100 – в состоянии повышенной боевой готовности, преимущественно в арсеналах США и России.

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Самый динамичный рост аналитики зафиксировали у Китая – его ядерный арсенал вырос на 20% в год, достигнув примерно 600 боеголовок. В SIPRI считают, что у Пекина есть потенциал догнать Россию и США до конца десятилетия. Индия, Пакистан и Израиль также увеличивают свои программы.

Угроза новых конфликтов

Отчет появился на фоне роста напряженности между Ираном и Израилем — в том числе из-за недавних авиаударов по иранским военным объектам, связанным с ядерной программой. МАГАТЭ подтвердило, что радиационный фон после обстрелов завода по обогащению урана остается в норме, однако в агентстве не скрывают беспокойства.

"Мы внимательно следим за ситуацией и готовы реагировать на любые чрезвычайные события", - заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси.

"Второй раз за три года имеем дело с конфликтом между странами-членами, в который под угрозу попадают ядерные объекты", - подчеркнул он.

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Дополнительную обеспокоенность вызывает ситуация в Южной Азии. Мэтт Корда, старший исследователь SIPRI, предостерег, что в случае ударов по ядерной инфраструктуре Индии или Пакистана, локальный конфликт может перерасти в глобальный кризис.

"Это должно стать серьезной оговоркой для государств, которые полагаются на ядерное сдерживание", - подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что Россия модернизирует свои базы ядерного оружия вблизи границ Евросоюза.