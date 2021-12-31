Планета уже начала встречать 2022-й: где и в котором часу наступает Новый год

Планета уже начала встречать 2022-й: где и в котором часу наступает Новый год

Чтобы начался новый год, нужны сутки.

В 12:00 31 декабря по киевскому времени на планету Земля пришел Новый 2022 год. Первым его встретили жители островов Лайн в Тихом океане, а также часть Кирибати в Полинезии.

Чтобы на всей планете наступил новый год, нужны сутки. Каждый час, а иногда и каждые полчаса, Новый год наступает в разных странах — от Востока до Запада. Последними его встретят 1 января в 13:00 жители Самоа – островной страны в Полинезии в Тихом океане.

Когда планета встречает Новый год (по киевскому времени):

12:00 31 декабря – острова Лайн в Тихом океане – это группа из 11 коралловых островов (самый большой – остров Рождества), а также часть территории Кирибати в Полинезии.

13:00 31 декабря – Новая Зеландия (остров Чатем), Тонга, остров Феникс (Китай), Фиджи и Антарктида.

14:00 31 декабря – Дальний Восток России, в том числе Камчатка.

14:30-15:00 31 декабря – Австралия.

17:00 31 декабря – Япония, Южная Корея, Северная Корея.

18:00 31 декабря – Китай.

19:00 31 декабря – Индонезия.

20:00 31 декабря – Бангладеш, Шри-Ланка.

20:15 31 декабря — Непал.

20:30 31 декабря — Индия.

21:00 31 декабря – Пакистан, Узбекистан, Кыргызстан, Туркменистан.

21:30 31 декабря – Афганистан.

22:00 31 декабря – Армения, Азербайджан, Грузия.

23:00 31 декабря – Россия, Беларусь.

00:00 1 января – Украина, Молдова, Греция, Турция, Израиль, Румыния, Финляндия.

01:00 1 января – Центральная и Западная Европа, часть Африки.

02:00 1 января – Великобритания, Португалия.

04:00 1 января – Бразилия.

05:30 1 января – восточная Канада (самый восточный остров Ньюфаундленд), острова Карибского бассейна, часть Южной Америки.

07:00 1 января – США (Вашингтон, Нью-Йорк), Канада (Оттава).

13:00 1 января – Самоа (островная страна в Полинезии в Тихом океане).

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