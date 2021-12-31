Планета уже начала встречать 2022-й: где и в котором часу наступает Новый год

Чтобы начался новый год, нужны сутки.
В 12:00 31 декабря по киевскому времени на планету Земля пришел Новый 2022 год. Первым его встретили жители островов Лайн в Тихом океане, а также часть Кирибати в Полинезии.
Чтобы на всей планете наступил новый год, нужны сутки. Каждый час, а иногда и каждые полчаса, Новый год наступает в разных странах — от Востока до Запада. Последними его встретят 1 января в 13:00 жители Самоа – островной страны в Полинезии в Тихом океане.
Когда планета встречает Новый год (по киевскому времени):
- 12:00 31 декабря – острова Лайн в Тихом океане – это группа из 11 коралловых островов (самый большой – остров Рождества), а также часть территории Кирибати в Полинезии.
- 13:00 31 декабря – Новая Зеландия (остров Чатем), Тонга, остров Феникс (Китай), Фиджи и Антарктида.
- 14:00 31 декабря – Дальний Восток России, в том числе Камчатка.
- 14:30-15:00 31 декабря – Австралия.
- 17:00 31 декабря – Япония, Южная Корея, Северная Корея.
- 18:00 31 декабря – Китай.
- 19:00 31 декабря – Индонезия.
- 20:00 31 декабря – Бангладеш, Шри-Ланка.
- 20:15 31 декабря — Непал.
- 20:30 31 декабря — Индия.
- 21:00 31 декабря – Пакистан, Узбекистан, Кыргызстан, Туркменистан.
- 21:30 31 декабря – Афганистан.
- 22:00 31 декабря – Армения, Азербайджан, Грузия.
- 23:00 31 декабря – Россия, Беларусь.
- 00:00 1 января – Украина, Молдова, Греция, Турция, Израиль, Румыния, Финляндия.
- 01:00 1 января – Центральная и Западная Европа, часть Африки.
- 02:00 1 января – Великобритания, Португалия.
- 04:00 1 января – Бразилия.
- 05:30 1 января – восточная Канада (самый восточный остров Ньюфаундленд), острова Карибского бассейна, часть Южной Америки.
- 07:00 1 января – США (Вашингтон, Нью-Йорк), Канада (Оттава).
- 13:00 1 января – Самоа (островная страна в Полинезии в Тихом океане).
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