"Планировал гораздо более серьезное кровопролитие": полиция рассказала подробности о пражском стрелке

Полиция предполагает, что перед стрельбой злоумышленник убил собственного отца.

Чешская полиция заявила, сообщила подробности о пражском стрелке, который 21 декабря устроил массовое убийство в Карловом университете.

Об этом сообщает France 24.

"В настоящее время я могу подтвердить 14 жертв этого ужасного преступления и 25 раненых, из которых 10 серьезно", — сообщил руководитель полиции Праги Мартин Вондрашек.

В то же время, он не объяснил, почему ранее сообщалось о 15 погибших.

Вондрашек заявил, что все люди были убиты внутри университета. СМИ сообщали, что некоторые из убитых были сокурсниками нападающего.

Также полиция сообщила, что стрелок имел "огромный склад оружия и боеприпасов" и только быстрые действия полиции предотвратили более массовое кровопролитие.

Вондрашек отметил, что злоумышленника начали искать еще до того, как он начал стрельбу, поскольку был найден мертвым его отец в селе возле Праги.

Стрелец "поехал в Прагу, сказав, что хочет покончить с собой". Полиция предполагает, что стрелок убил своего отца.

Власти Чехии объявили 23 декабря днем общенационального траура по погибшим.

Напомним, ранее сообщалось, что спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко сообщил, что пока нет информации о пострадавших гражданах Украины в результате стрельбы в Праге.

Кроме того, мы ранее информировали, что , по информации СМИ, вероятным стрелком может быть Давид Козак.

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