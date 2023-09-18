В Министерстве обороны Польши рассекретили планы оборонной стратегии государства в 2011 году. В частности, в них говорится, что в случае нападения РФ на страну, защита могла выстраиваться на правом берегу Вислы, что означало бы сдачу почти половины территорий.

Видео с заявлением опубликовал министр обороны страны Мариуш Блащак.

В результате раскрытия сенсационного плана к народу обратился министр обороны Мариуш Блащак. Он утверждает, что план, утвержденный тогдашним главой Минобороны Клихом, предусматривал, что самостоятельная оборона страны продлится максимум две недели, а через семь дней враг выйдет на правый берег Вислы.

"Вероятное отступление польских вооруженных формирований по Висле означало бы потерю 40% территорий и их сдачу в оккупацию войскам противника фактически без боя. На одном из этапов, после "ухода на стратегический периметр", основные усилия будут направлены на прекращение наступления противника и удержание плацдармов на берегу Вислы, а также обеспечение приема союзных войск НАТО", — говорится в сообщении.

Отметим, что свое заявление министр оборонного ведомства сделал накануне парламентских выборов, на которых главным конкурентом для провластной партии является оппозиционная сила, именно в каденции которой был принят скандальный оборонный документ.

"Учитывая, что данный документ уже не имеет военной ценности, он является лишь средством политического давления", — считают журналисты.

Вероятным объяснением того, почему данные документа "влияли" на то, что могут быть изменения в доктрине и создание новой оборонной стратегии.

"Необходимо также добавить, что для правильной оценки такой военной стратегии необходимо понимать контекст и время, когда она была заключена. На 2011 год польская армия находилась в очень тяжелом положении и имела низкую боеспособность, численно армия только сокращалась", — отмечает издание.

Отметим, что это уже не в первый раз, когда россияне начали посягать и на земли Польши. В частности, недавно диктатор Путин заявил, что именно благодаря Советскому Союзу, благодаря позиции Сталина Польша получила значительные земли на западе, земли Германии. Это именно так, западные территории нынешней Польши – подарок Сталина полякам.

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